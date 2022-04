Special Olympics: atleti disabili e non insieme per gli Smart school games

GROSSETO – Promuovere e sostenere lo sviluppo delle capacità relazionali, la partecipazione e l’inclusione in molteplici attività di gruppo per alunni con bisogni educativi speciali e non, è da sempre stato un obiettivo importante per l’Isis Leopoldo II di Lorena.

Anche quest’anno l’Istituto ha partecipato con un team scolastico agli SmartSchoolGames2022 di Special Olympics. Questa è un’associazione internazionale che, “attraverso lo sport, vuol creare un mondo in cui le persone con disabilità vengono riconosciute per le proprie capacità e non discriminate per le loro differenze”.

L’adattamento dei regolamenti e delle metodologie di lavoro e un’attenta valutazione delle abilità degli alunni consentono ad atleti con disabilità (atleti speciali) e atleti senza disabilità (partner) di allenarsi e giocare insieme. Ciò avviene grazie all’applicazione del principio del coinvolgimento significativo che si ha quando si ottimizza la partecipazione di tutti (atleti con e senza disabilità intellettiva) basandosi sul presupposto che ogni atleta contribuisce al successo del team.

L’Istituto ha aderito a Special Olympics dall’anno scolastico 2020/2021. Quest’anno il progetto si è sviluppato attraverso attività di Atletica leggera

e Motor activities training program.

Dal 4 febbraio la classe 2A indirizzo tecnico-agrario, insieme a tanti ragazzi con disabilità della scuola, ha iniziato gli allenamenti: ogni venerdì sono stati svolti alcuni esercizi coordinati dal prof. Stefano Goracci e da alcuni insegnanti di sostegno.

Gli atleti saranno premiati in occasione del Memorial Franco Mannelli, che si terrà il giorno 13 aprile 2022 negli impianti di atletica della Cittadella dello Studente.