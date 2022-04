Penelope, Arturo e Charlie sono scomparsi: piccola ricompensa a chi li farà ritrovare

ROCCALBEGNA – Sono spariti il 31 marzo e di loro non si è più saputo nulla. Si chiamano Penelope, Arturo e Charlie, tre fratelli simili a pastori bergamaschi che vivevano con la loro famigli a Santa Caterina, nel comune di Roccalbegna.

I cani sono taglia media, pelo lungo, con dread, 5 anni, microchip registrato in Lombardia, sterilizzati. «Si prega di chiamare a questo numero se li avvistate, sono buoni, ma non pensiamo si facciano prendere. Simpatica e adeguata ricompensa per segnalazione azzeccata».

Telefono 333.8019947