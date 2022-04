Goleada del Gavorrano al Paganico, tutte vittoriose le big del girone Sud

GROSSETO – Continuano a vincere Gavorrano e Montemazzano nel girone Nord del campionato di calcio a 5 Uisp. Doppia affermazione a valanga: i minerari capoclassifica sbancano 6-0 Paganico, i livornesi secondi (a meno uno) travolgono 8-2 l’Alberese. Altro rinvio per la Disperata, lontana 11 punti dal secondo posto che vale l’accesso ai playoff ma con ben tre gare da recuperare. Il Venturina sbanca all’inglese Boccheggiano.

Ancora estremo equilibrio nel girone Sud: vincono tutte le big, con quattro squadre in due punti. A 19 punti ci sono il Vetulonia (3-0 all’Argentario), il Talamone (3-0 al Seggiano) e il Sant’Angelo (blitz a Polverosa per 1-0), che ha una partita in meno (due gare da recuperare, per le altre leader un solo match da giocare). A 17 il Montemerano, dopo il poker sul campo del Granducato del Sasso.

Girone Nord

Risultati

Boccheggiano-Venturina 0-2

Montemazzano-Alberese 8-2

Disperata-Chiusdino rinviata

Paganico-Gavorrano 0-6

Classifica

Gavorrano 25

Montemazzano 24

Disperata 13 ***

Chiusdino 10 ***

Venturina 9 *

Paganico 4

Alberese 4 **

Boccheggiano 1 *

Girone Sud

Risultati

Vetulonia-Argentario 3-0

Granducato-Montemerano 1-4

Polvrosa-Sant’Angelo 0-1

Talamone-Seggiano 3-0

Classifica

Etrusca Vetulonia 19 *

Talamone 19 *

Sant’Angelo 19 **

Montemerano 17 *

Argentario 7 *

Seggiano 6 *

Polverosa 3 ***

Granducato 0

*Una partita in meno

**Due partite in meno

*** Tre partite in meno