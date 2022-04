Erasmus, all’Isis una delegazione di docenti portoghesi: «Dimensione europea dell’insegnamento»

FOLLONICA – Progetti internazionali all’Isis di Follonica. Sì è conclusa in questi giorni la visita di una piccola delegazione portoghese facente parte del programma Ersamus+ denominato Job Shadowing.

Letteralmente, Job Shadowing significa lavoro-ombra ed è finalizzato all’arricchimento in campo professionale, culturale ed umano del personale docente e Ata partecipante.

«Il progetto ha, dunque, offerto ai colleghi portoghesi l’opportunità di trascorrere una settimana nel nostro istituto – spiegano i docenti – dove hanno potuto esplorare le metodologie di formazione, il materiale didattico e gli strumenti adottati per acquisire competenze e capacità da riportare nel proprio Paese e adottare a propria volta».

«Il Job Shadowing costituisce un forte valore aggiunto per docenti e formatori che possono, in questo modo, osservare il lavoro dei colleghi, scambiare conoscenze e metodi di insegnamento e rappresenta un’ottima occasione per costruire relazioni, confrontare esperienze e acquisire nuove strategie di insegnamento e valutazione. Non ultimo, uno dei vantaggi di questo percorso sta nel migliorare la collaborazione fra insegnanti di paesi diversi e costituire un ulteriore passo verso la dimensione europea dell’insegnamento».

«Tale progetto deriva dalla profonda consapevolezza che la formazione è l’unica arma che permette di accedere a conoscenze e competenze per affrontare le sfide che quotidianamente si propongono nel corso della vita professionale e lavorativa, all’interno di un processo di apprendimento che interessa tutta la vita di un individuo (Lifelong Learning)».

Se vuoi restare aggiornato sulle notizie de IlGiunco.net iscriviti gratis alla nostra newsletter. Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella postale alle 19. Basta cliccare QUI