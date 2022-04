Consorzio bonifica costa: il progetto “LifeRewat” inserito tra le eccellenza rurali

GROSSETO – Nuovo riconoscimento per il progetto LifeRewat inserito all’interno delle eccellenze rurali dalla Rete Rurale Nazionale.

La Rete Rurale Nazionale è un programma con cui l’Italia partecipa al più ampio progetto europeo (Rete Rurale Europea- RRE) che accompagna e integra le attività legate allo sviluppo delle aree rurali sostenuta dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Le “Eccellenze Rurali” è un progetto che racconta esperienze di buon utilizzo di fondi comunitari a sostegno dello sviluppo rurale. I casi studio presentati rispondono agli obiettivi della Politica di Sviluppo Rurale Comunitaria, questo è un ulteriore riconoscimento per il progetto LifeRewat.

Il progetto LifeRewat (sustainable WATer management in the lower Cornia valley through demand REduction, aquifer Recharge and river Restoration), è finanziato dall’Unione Europea attraverso i fondi Life, e di cui il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa risulta ente capofila, con i partner la Scuola Superiore Sant’Anna SSSA di Pisa, ASA spa, la Regione Toscana insieme ai co-finanziatori i Comuni di Campiglia Marittima, Suvereto e Piombino.

Il progetto consiste nello sviluppo di una strategia partecipata per la gestione delle risorse idriche a scalo di sub-bacino, per uno sviluppo sostenibile della Val di Cornia. Lo scopo principale del progetto è la dimostrazione della fattibilità delle 5 azioni dimostrative e la possibilità di applicare queste metodologie in contesti simili alla Val di Cornia. La strategia prevista si riferisce a una razionalizzazione dei consumi d’acqua (civile e agricola) e un aumento della disponibilità della risorsa attraverso un impianto di ricarica delle falde attraverso il fiume.

“Sono soddisfatto di questo riconoscimento – afferma Giancarlo Vallesi, presidente del consorzio -. Il progetto è ambizioso e molto attuale, visto anche il periodo di grande siccità che stiamo vivendo, ha dato ottimi risultati e culminerà con la firma del Contratto di Fiume. Inoltre, il Contratto di Fiume porterà avanti l’intento di perseguire la riqualificazione ambientale e la rigenerazione socioeconomica sostenibile del sistema fluviale. Il Contratto di Fiume Cornia verrà firmato entro aprile ma il percorso partecipativo resta aperto a tutti gli interessati”.

