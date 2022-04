Collegio dei geometri: c’è un nuovo membro nel Consiglio direttivo

GROSSETO – A conclusione delle votazioni per l’elezione suppletiva di un membro del consiglio direttivo 2021/2025 tenutesi in prima convocazione in data 26/03/2022 in seconda convocazione in data 30 e 31 marzo 2022 ed a seguito della votazione di ballottaggio del 07/04 è risultato eletto il geometra Marco Farmeschi.

Pertanto il consiglio direttivo del collegio per il quadriennio 2021/2025 risulta così costituito:

Patrizio Sgarbi, presidente; Cristina Begnini, segretario; Serena Marzullo, segretario; Federico Fanfani, consigliere; Marco Farmeschi, consigliere; Luca Fè, consigliere; David Fucile, consigliere; Alessio Landi, consigliere e Maria Maddalena Totarelli, consigliere.