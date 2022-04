Campionati Europei Master non stadia, tutti i percorsi delle gare

GROSSETO – Più di duemila atleti in arrivo in Maremma per gli European masters athletics championships non stadia, la manifestazione dedicata alla corsa su strada, alla marcia e al nordic walking organizzata dall’associazione sportiva Track & Field Master Grosseto e dalla Federazione europea master di Atletica leggera con il supporto del Comune di Grosseto in programma da giovedì 12 a domenica 15 maggio.

Per partecipare alle gare in calendario occorre cliccare sul link nella home page del sito www.grosseto2022.com e seguire le indicazioni utilizzando la piattaforma OpenTrack. Intanto gli organizzatori hanno svelato i percorsi della mezza maratona e della 10 chilometri: i tracciati attraverseranno il centro di Grosseto da venerdì 13 a domenica 15 maggio. “Abbiamo voluto portare i corridori all’interno della nostra città – dicono gli organizzatori – così da dare loro la possibilità di scoprirla. La manifestazione infatti è stata studiata anche per far conoscere Grosseto e la Maremma a chi arriva da fuori, un’occasione di promozione turistica che non potevamo perdere”. La mezza maratona partirà e si concluderà da viale Uranio, attraversando il centro storico e le Mura. La 10 chilometri invece inizierà e si concluderà in viale Uranio, attraversando il quartiere di Barbanella.

Mezza maratona: viale Uranio (partenza), Castiglionese, strada provinciale del Pollino, strada provinciale del Poggiale, via Arcidosso viale della Repubblica, via Cimabue, via Telamonio, viale Giotto, viale della Repubblica, viale Enrico de Nicola, via Antonio Canova, via Caravaggio, piazza Lamarmora, via Gramsci, via Manin, piazza Duomo, corso Carducci, via Mazzini, Mura, via Saffi, corso Carducci, via 4 novembre, piazza Rosselli, via Oberdan, via Tripoli, via Corridoni, piazza Volturno, via della Pace, via Emilia, via Abruzzi, via Ortigara, via Monterosa, via Aurelia Nord viale Uranio (arrivo).

10 chilometri: viale Uranio (partenza), via Aurelia Nord, viale Giuseppe Giusti, via Telamonio, via Perolla, via Civitella Paganico, via Orcagna, via Roccastrada, via Faccendi, via Cassola, via Preselle, via Fiesole, via Pian d’Alma, via Nazario Sauro, via Castiglionese, viale Uranio (arrivo).