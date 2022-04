Buoni spesa per l’emergenza Covid: c’è tempo fino al 30 aprile per spendere la cifra assegnata

GROSSETO – Ancora pochi giorni di tempo per poter utilizzare i buoni spesa assegnati dal Coeso Società della Salute a oltre 700 cittadini e famiglie residenti nell’area socio sanitaria Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana. Il 30 aprile prossimo, infatti, sarà l’ultimo giorno utile per utilizzare le risorse, che si aggirano intorno a 964mila euro, stanziate per il sostegno alimentare a seguito dell’emergenza Covid-19 grazie al progetto “Sic – Servizi integrati per la cittadinanza più fragile colpita da Covid-19”.

Si tratta di una serie di interventi, finanziati dalla Regione Toscana tramite i fondi Por Fse, pensati per sostenere coloro che, con il perdurare della crisi sanitaria, sono in difficoltà economica e, tra questi, è prevista anche l’assegnazione di contributi economici. Il contributo complessivo previsto per la zona socio sanitaria è stato di circa un milione e 242mila euro. I buoni spesa, del valore di oltre 964mila euro sono stati assegnati alle persone che hanno presentato domanda la scorsa estate e che rispondevano ai requisiti previsti dal progetto.

Il 90 per cento delle risorse stanziate per i buoni spesa sono già state utilizzate negli esercizi convenzionati distribuiti nei venti comuni dell’area: 70 negozi accreditati per l’acquisto di beni di prima necessità e 36 esercizi che si sono resi disponibili anche per il pagamento delle utenze.

La vera novità del sistema messo a punto per la distribuzione di queste risorse sta nel fatto che la cifra assegnata a ciascun avente diritto è stata “caricata” sulla tessera sanitaria che può essere utilizzata, quindi, come una vera e propria carta di pagamento. I cittadini selezionati hanno ricevuto nel mese di gennaio un messaggio che li ha informati dell’avvenuta attivazione dell’importo previsto e, da quel momento, hanno potuto scegliere in quale dei negozi recarsi per fare la loro spesa. L’elenco degli esercizi convenzionati è disponibile, costantemente aggiornato, sul sito del Coeso Società della Salute all’indirizzo: www.coesoareagr.it