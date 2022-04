AAA artisti cercasi: al via le selezioni per Trame, il festival che colora il centro storico

GROSSETO – E’ aperta la “Call for artist” per selezionare gli artisti che parteciperanno alla terza edizione di Trame Festival – serrande chiuse per arte aperta, un progetto artistico di rigenerazione urbana che utilizza le serrande di locali chiusi e dismessi come tele per opere di street art.

Il festival ospiterà cinque artisti dal 27 al 29 maggio. Sarà possibile inviare la propria candidatura entro le ore 23.59 del giorno 8 maggio 2022.

SCARICA IL BANDO: https://www.collettivoclan.it/trame-2022-call-for-artist/