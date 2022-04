Si riunisce il consiglio comunale: ecco come seguire la seduta

GROSSETO – Il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti ha disposto la convocazione del Consiglio comunale, in via ordinaria, per il giorno giovedì 14 aprile alle ore 08.00.

Nel corso dei lavori, dopo la trattazione del primo punto all’ordine del giorno, si svolgerà la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, alla presenza delle maggiori autorità cittadine.

I lavori dell’aula potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw

Di seguito le proposte che saranno trattate:

– Ottemperanza sentenza Tar Toscana n. 444/2022 – sostituzione della Sig.ra Lucia Grechi con il Sig. Luca Vitale nella carica di consigliere comunale.

– Comunicazioni istituzionali.

– Verbale seduta del Consiglio comunale del 7 marzo 2022 – presa d’atto.

– Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 ed elenco annuale 2022.

– Regolamento urbanistico del Comune di Grosseto – aggiornamento patrimonio edilizio esistente privo di scheda e modifica classificazione edifici attribuita dal R.U.

– Rinnovo convenzione per l’esercizio associato delle funzioni in materia di definizione e organizzazione di un’offerta turistica di qualità collegata alla realizzazione di un prodotto turistico omogeneo denominato “Toscana terra etrusca”.

– Approvazione del regolamento del Comune di Grosseto per la disciplina dei contratti.

– Proposta di deliberazione per l’istituzione di una commissione speciale denominata “Commissione speciale piano nazionale di ripresa e resilienza” (articolo 20 C.4 dello Statuto comunale). Presentata dai consiglieri Gori, Culicchi, Bartolini, De Martis, Bartalucci – Pd, Pizzuti, Rosini, Bernardini, Capone, Buggiani e Del Santo.

– Ordine del giorno su legge 56/2014 di declassamento province presentato dai consiglieri Gabbrielli (Forza Italia), Guidoni (Fratelli d’Italia), Pettrone (Lista Vivarelli Colonna Sindaco) e Bragaglia (Lega Salvini Premier).

– Mozione su centri di grande distribuzione di vendita, presentata dal consigliere Cerboni (Lega Salvini Premier).

– Mozione per agevolare i progetti scuola all’aperto promossi dagli istituti comprensivi, presentata dai consiglieri Gabbrielli (Forza Italia), Baldi (Lega Salvini Premier) e Guidoni (Fratelli d’Italia).

– Mozione “Disagio abitativo e sociale – istituzione commissione legge regionale n. 2/2019 e tavolo di lavoro territoriale” presentata dal gruppo consiliare Grosseto Città Aperta.

– Ordine del giorno su misure di contrasto ai rincari energetici, presentato dai consiglieri Guidoni (Fratelli d’Italia), Gabbrielli (Forza Italia), Bartalucci (Gruppo Misto), Bragaglia (Lega Salvini Premier) e Vasellini (Lista Vivarelli Colonna Sindaco).

– Interrogazione su gatti, randagismo e colonie feline presentata dalla consigliera Capone (PD).

