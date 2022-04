Rave party, arrestato un uomo: «Aveva con sé anfetamine e hashish»

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 11 aprile 2022" su Spreaker.

CINIGIANO - E’ stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, l’uomo che, nel corso dei servizi messi in campo dai Carabinieri nell’immediatezza del “rave party” organizzato nei boschi di Cinigiano, è stato fermato sabato notte con un quantitativo di anfetamine.

"Nella nottata tra sabato e domenica infatti, i Carabinieri del Comando Provinciale di Grosseto sono intervenuti in un’area boschiva nel Comune di Cinigiano, dove un folto gruppo di giovani aveva avviato un evento non autorizzato tipo “rave party” - si legge nella nota dei Carabinieri -. Nell’immediato, i Carabinieri, un volta individuato il punto esatto dove i ragazzi si stavano radunando per dare vita all’evento, hanno provveduto a presidiare tutti i punti di accesso alla zona, comprese le strade bianche e addirittura i percorsi non carreggiabili, con l’intento di contenere l’afflusso di persone. Le attività hanno avuto, come noto, un esito positivo, atteso che il rave è stato interrotto nella tarda mattinata di domenica, e le persone presenti fatte defluire, senza problemi di ordine e sicurezza pubblica".

"Nel corso delle attività notturne, i Carabinieri hanno intercettato e bloccato un grosso furgone, fermo in uno spiazzo di una strada secondaria, completamente buia - prosegue la nota -. A bordo vi erano due uomini, che al controllo risultavano privi di documenti di identificazione. Sul mezzo, i due trasportavano un rilevante quantitativo di casse di elevata potenza, tipiche per l’utilizzo in questo tipo di eventi, nonché materiale tipo cavi e amplificatori: tutto il necessario per l’installazione di un’acustica da stadio. Uno dei due, inoltre, durante le fasi del controllo, ha tentato di disfarsi di un pacchetto, lanciandolo fuori dal finestrino e facendolo finire nel bosco adiacente alla strada. Ciò tuttavia non è passato inosservato ai militari. Una volta recuperato il sacchetto, è scattato l’arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti: all’interno c’erano infatti 83 grammi di anfetamine, e alcune dosi di hashish. Il secondo uomo a bordo del mezzo è risultato estraneo alla circostanza".

"Il fascicolo aperto presso la Procura di Grosseto a carico dell’arrestato è nella fase di indagini. L’uomo è da considerarsi presunto innocente fino al definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile. L’attenzione dei militari dell’Arma, presenti nelle aree meno popolate della provincia di Grosseto e pertanto più idonee allo svolgimento di “rave party”, in vista delle festività pasquali rimane alta, con una vigilanza costante notte e giorno", conclude la nota dei Carabinieri.