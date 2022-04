La biblioteca comunale “La Piccola” è realtà: stamattina il taglio del nastro

CAPALBIO – Taglio del nastro ufficiale per la biblioteca comunale “La Piccola” di Capalbio. Oggi pomeriggio, 11 aprile, infatti, la struttura di via Leopardi 3 ha aperto formalmente i battenti, dopo un periodo di sperimentazione che ha visto la possibilità di accedere alla biblioteca molto limitata a causa dell’emergenza Covid.

“Questo evento simbolico – commentano il sindaco Gianfranco Chelini e l’assessora alla Cultura Patrizia Puccini – è per noi molto importante. Non solo perché segna un cambiamento dando il via ad un’apertura della biblioteca costante e continuativa, ma anche perché ci ha permesso di esprimere la nostra riconoscenza a chi ha reso questo possibile”.

Gli amministratori, infatti, hanno voluto ringraziare Banca Tema – Terre Etrusche, che ha concesso l’uso dei locali di via Leopardi, l’associazione “Il Piacere di leggere”, che ha avuto un ruolo fondamentale nella creazione della biblioteca, i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado che le hanno trovato nome, la cooperativa sociale Cristoforo, che la gestisce, il direttore Paolo Pestelli. “E un grande ringraziamento va i sindaci che mi hanno preceduto – conclude Chelini – Luigi Bellumori e Settimio Bianciardi perché hanno voluto fortemente che Capalbio, ‘città del libro’ e scenario di eventi legati alla lettura di rilievo nazionale, fosse provvista di una propria biblioteca”.

La biblioteca “La Piccola”, che fa parte della rete delle biblioteche e degli archivi di Maremma, d’ora in poi, sarà aperta con questo orario: lunedì, martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.00, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12.30.

Per informazioni è possibile scrivere a bibliotecacapalbio@gmail.com o chiamare il numero 0564 1837431.