Il podcast dell’11 aprile – ASCOLTA

Il racconto della giornata: venerdì 8 aprile 2022

In apertura la cronaca. Rave party stroncato sul nascere a Sasso d'Ombrone nel comune di Cinigiano. Doveva essere l'appuntamento per la Pasqua 2022 e invece grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine con Polizia e Carabinieri la festa non è neanche iniziata. In totale sono state controllate 380 persone che nella notte tra sabato e domenica erano arrivate nella zona di Poggi del Sasso, non lontano dal castello di Vicarello. Sul posto è entrato in azione anche l'elicottero dei Carabinieri. Secondo le stime della Questura erano attese circa tremila persone.

Un uomo è stato arrestato per droga.

Ancora la cronaca. Rocambolesco incidente stamattina a Follonica nel centro della città. Un'auto ha sbandato finendo contro la vetrata della pizzeria di via Manzoni. Nell'incidente, le cui cause sono al vaglio della Polizia Municipale, sono rimaste coinvolte tre auto.

Adesso gli ultimi aggiornamenti sul coronavirus. I nuovi casi positivi oggi in Toscana sono 1.606 su 9700 tamponi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,4%.

Secondo i dati della Regione oggi in provincia di Grosseto i nuovi casi sono 135.