Il Cus Albinia esulta, Amadori campionessa regionale Uisp

ALBINIA – Mattinata di grandi soddisfazioni per il CUS Albinia ai campionati regionali Uisp per la disciplina delle obbligatori. Nella categoria novizi giovani Diletta Amadori, giovanissima atleta alle sue prime gare, esegue perfettamente gli esercizi conquistando il titolo di campionessa regionale.

Per i novizi Uisp Diletta Bini sfiora il podio attestandosi in quarta posizione, mentre Arianna Vispi è nona.

Anche nei piccoli azzurri il CUS sfiora il podio con un buon quarto posto di Sofia Ricci. Nella categoria primavera Margherita Vini è ottava, seguita da Sofia Brandi al nono posto.

Ancora soddisfazioni per la società albinese, a riprova del fatto che l’impegno costante alla fine premia.