Grande successo per la Pugilistica Grossetana al Trofeo Nepi: Duranti campione toscano, Spaventi oro

GROSSETO – Due grandi successi per gli atleti della Pugilistica Grossetana Umberto Cavini. Nella nona edizione del Torneo Nepi, Matteo Spaventi vince e convince contro l’ottimo avversario Rabara, della Pugilistica di Ponte di Mezzo. Lorenzo Duranti, invece nel primo turno supera ai punti l’avversario della Fight Gym Cela e si aggiudica la finale a tavolino per il mancato raggiungimento del giusto peso del suo avversario.

I due atleti, maremmani doc allenati dal bravissimo Simone Giorgetti, conquistano entrambi l’oro del Torneo Nepi. La medaglia di Duranti è stata consegnata sul ring di Firenze dal campione Fabio Turchi al Presidente della Pugilistica Grossetana Fabrizio Corsini, durante l’inno italiano per il Campionato d’Italia dei pesi massimi tra Giustini e D’Adamo, dove Eduardo Giustini (Soc. Rosanna Conti Cavini/ Monia Cavini) ha conquistato la Cintura tricolore.

Sabato infatti Duranti era impegnato a Lucca ai Campionati Regionali; nel primo match che lo ha portato in finale ha battuto Emanuele Cela della Fight Gym. Domenica al Palazzetto dello Sport di Pisa Lorenzo Duranti si proclama Campione Regionale Junior 57 kg battendo il Campione Toscano uscente Alessandro Amuruso della Pugilistica Massese. Duranti, figlio d’arte, con solo 5 match, vola cosi’ ai Campionati Italiani.

Grande emozione per tutto il team della Società Pugilistica Grossetana Umberto Cavini. Ottimo il lavoro di Giorgetti che, coadiuvato dai tecnici Matteo Diddi e Cristian Albanesi, sta riportando la gloriosa palestra di via Tito Speri ai livelli alti del passato. Simone è contento di questi ottimi risultati, oltre a Spaventi e Duranti, in palestra ha altri cinque agonisti ovvero Luigi Forni, prossimo al debutto il 30 aprile, Tommaso Samà e Gregorio Tambelli, entrambi già protagonisti di ottime prestazioni sul ring, Graziano Valentini e Alessio Polizzotto.

Orgoglio e soddisfazione per il patron Fabrizio Corsini per il duro lavoro che sta facendo Simone Giorgetti, attualmente ancora l’unico pugile professionista grossetano: “Simone sta riportando la Pugilistica in alto, come ci ha fatto sognare, nel passato recente, il grande Alessandro Scapecchi”.