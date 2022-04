Fumata nera in terra meridionale, Blue Factor due volte sconfitta

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Arrivano due sconfitte consecutive dalla lunga trasferta al sud per la Blue Factor: il Castiglione è stato battuto prima dal Giovinazzo per 7-5, e poi nella seconda gara in due giorni dal Matera per 5-4. «Siamo arrivati scarichi a queste partite – ha detto il presidente Marcello Pericoli, che ha seguito la squadra – non siamo stati concentrati. Avevamo già vinto il nostro girone e forse anche per questo la squadra era demotivata. Però sono scesi in pista tutti i nostri ragazzi che hanno fatto esperienza. Ora ci riposeremo e prepareremo il primo turno dei playoff contro il Prato». Nella prima gara a Giovinazzo, la Blue Factor è partita bene, memore della larga vittoria di sette giorni prima al Casa Mora. Maldini dopo due minuti segna l’1-0, con Dagostino che pareggia a metà tempo. Nel finale di frazione Piro e Guargualgini mandavano i biancocelesti al riposo in vantaggio sul 3-1.

Nella ripresa però cambia tutto. Amatulli dopo 3 minuti ha già riportato la sfida in parità, con Cabiddu che segna il 4-3. Poi però Turtutto, Mura, il rigore di Dagostino e ancora Amatulli scavano il divario con Perfetti che fissa il punteggio sul definitivo 7-5. Nella seconda gara primo tempo da dimenticare per i castiglionesi, con il Roller Matera che maramaldeggia: Rondinone e il rigore di Antezza portano i lucani sul 2-0. Cabiddu accorcia, ma Vargas e Spurio fanno salire il punteggio sul 4-1. Nella ripresa il castiglione cambia marcia. Buralli e Piro riportano sotto la Blue Factor, con Antezza che segna il 5-3. Cabiddu su rigore per il 5-4 che però non basta per la rimonta. Federico Buralli ha vinto la stecca d’oro del girone B con 41 gol insieme a Joaquin Vargas del Roller Matera. Ora il Castiglione si preparerà per il primo turno dei playoff dove incontrerà lo Startit Prato.

INDECO AFP GIOPVINAZZO-BLUE FACTOR CASTIGLIONE 7-5

INDECO AFP GIOPVINAZZO: Tommaso Belgiovine, Tommaso Colamaria; Antonio Dagostino, Nicholas Marinelli, Luigi Turturro, Fabio Camporeale, Federico Mura, Alessandro Amatulli, Luca Mezzina, Maurizio Sinisi. All. Pino Marzella.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, Alessandro Donnini; Mattia Piro, Mattia Maldini, Federico Buralli, Diego Guarguaglini, Brando Santoni, Filippo Montauti, Alberto Cabiddu, Emanuele Perfetti. All. Massimo Bracali.

ARBITRO: Francesco Marra di Salerno.

RETI: pt (1-3) 1’55 Maldini (C), 13’03 Dagostino (G), 20’21 Piro (C), 20’49 Guarguaglini (C); st 1’13 pp, e 3’22 Amatulli (G), 4’38 Cabiddu (C), 9’23 Turturro (G), 10’12 Mura (G), 15’17 rig. Dagostino (G), 23’05 Amatulli (G), 24’03 Perfetti (C).

DECOM ROLLER MATERA-BLUE FACTOR CASTIGLIONE 5-4

DECOM ROLLER MATERA: Riccardo Pozzato, Joseph El Haouzi; Alessandro Spurio, Simone Rondinone, Giovanni Antezza, Joaquin Vargas, Mirko Tognacca, Michele Ferrara, Daniele Gadaleta, Mattia Rispogliati. All. Valerio Antezza.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, Alessandro Donnini; Mattia Piro, Mattia Maldini, Federico Buralli, Diego Guarguaglini, Brando Santoni, Filippo Montauti, Alberto Cabiddu, Emanuele Perfetti. All. Massimo Bracali.

ARBITRO: Mauro Donato di Salerno.

RETI: pt (4-1) 1’03 Rondinone (M), 9’33 rig. Antezza (M), 15’52 Cabiddu (C), 17’36 Vargas rig. (M), 17’54 Spurio; st 10’05 Buralli (C), 11’17 Piro (C), 12’17 Antezza (M), 18’13 rig. Cabiddu.

Recupero 8a giornata il 9/4: Indeco Afp Giovinazzo-Blue Factor Castiglione 7-5. Le partite della 18° giornata: Prato Startit-Alice Grosseto 11-6, Cgc Viareggio-Gamma Innovation Sarzana 4-6; 10/4 Decom Roller Matera-Blue Factor Castiglione 5-4, Sgs Forte dei Marmi-Rotellistica Camaiore 2-4. Recupero 15° giornata il 12/4: Cgc Viareggio-Decom Roller Matera, Recupero 16° giornata il 16/4: Sgs Forte dei Marmi-Cgc Viareggio.

La classifica serie A2 girone B: Castiglione 37, Sarzana 35, Forte dei Marmi (15) 25, Afp Giovinazzo 24, Roller Matera (15) 23, Cgc Viareggio (14) e Rotellistica Camaiore 22, Prato 7, Alice Grosseto 5.

Marcatori: Federico Buralli (Castiglione) e Joaquin Vargas (Roller Matera) 41, Davide Deinite (Forte dei Marmi) e Ernest Cinquini (Sarzana) 25, Matteo Pistelli (Sarzana) 24.