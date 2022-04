Due rose giovanili della Pallavolo Grosseto al torneo internazionale di Cesenatico

GROSSETO – Dopo lo stop covid, quest’anno, saranno le Under 16 Giorgio Peri di mister Spina (nella foto) e l’Under 13 Luca Consani di mister Ilaria Colella a rappresentare la Pallavolo Grosseto al torneo internazionale di Cesenatico. Si tratta di una manifestazione a 132 squadre femminili, strutturata con gironi di qualificazione all’italiana, semifinali e finali. Al torneo partecipano formazioni le cui squadre militano in Super Lega e serie A2 e questo senza dubbio è sinonimo di qualità e quindi di esperienza per le grossetane, che se la dovranno vedere con realtà sportive di alto spessore tecnico.

Il torneo inizierà giovedì 14. Queste le ragazze che parteciperanno all’evento: per le Under 16 Giorgio Peri Lara Pettorali, Gemma Picci, Sara Allegro, Matilda Marzocchi, Asia Barbarossa, Lucrezia Bertelli, Matilde Bronchini, Federica Loguercio, Vittoria Paioletti, Federica Sallei, Giada Lucchesi, Marica Saviello, Martina Paoli e Margherita Andreini; per le Under 13 Luca Consani Viola Armini, Clara Balestri, Ginevra Consani, Sabrina Delli Castelli, Odessa Di Rienzo, Gaia Giovani, Sofia Guidoni, Luigina Iaccarino, Giulia Muzzi, Camilla Peri, Chiara Priori e Emma Rossi.