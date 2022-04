Chianti e Arezzo al tappeto, vittorie convincenti degli Under del Bsc Grosseto

GROSSETO – È stato un weekend positivo per le squadre più giovani del Bsc Grosseto 1952. A San Casciano Val di Pesa, sabato 9 aprile, è andata in scena la prima di campionato per gli under 15, allenati dai manager Daniele Secciani, Michele Mazzilli e Danilo Biagioli. I ragazzi hanno espugnato il diamante del Chianti baseball, con un netto 21 a 10 al sesto inning. “Veramente un’ottima prova – commenta Daniele Secciani – quella dei nostri ragazzi, soprattutto dal punto di vista difensivo. Enrico Soldati è stato particolarmente bravo sul monte di lancio, lasciando pochissime chance di replica alle mazze avversarie”. Il prossimo appuntamento per i ragazzi under 15 sarà quello del 23 aprile allo stadio Jannella, contro la compagine dell’Ymca per il derby cittadino.

Seconda vittoria consecutiva, invece, per le “piccole pesti” dell’under 12 del Bsc Grosseto. Dopo il trionfo della scorsa settimana in quel di Siena, i giovanissimi atleti si sono imposti per 8 a 7 allo stadio Scarpelli contro l’Arezzo. Il prossimo impegno per la squadra, allenata dai manager Lino Luciani, Cristian Bordo e Davide Piccoli, sarà quello del primo maggio, contro la compagine di Antella.

Finisce invece con una sconfitta, per 23 a 14, la gara delle under 13 di softball del Bsc Grosseto contro i ragazzi dell’Estra Siena. Di fronte a uno Scarpelli praticamente sold out, sabato 9 aprile, è andata in scena una bella gara tra due squadre molto agguerrite. “Le ragazze sono state davvero in gamba – spiega Paolo Verrecchia, manager del team under 13 di softball -. Siamo sicuri che ci rifaremo già nella prossima giornata, quella di sabato 23 aprile, alle ore 16.30, a Lastra a Signa contro i ragazzi dei Lancers”.