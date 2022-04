Cecina battuto agli ottavi, passaggio del turno per le Under 13 della Pallavolo Grosseto

GROSSETO – Successo delle Under 13 della Pallavolo Grosseto e accesso ai quarti di finale per concorrere al titolo di campione territoriale, grazie al 3-0. ascese del Volley Cecina. Vittoria meritatissima per le grossetane, scese in campo emozionate e con il freno a mano tirato ma sempre con il controllo della situazione portandosi a casa il bottino pieno.

Le convocate: Viola Armini, Clara Balestri, Ginevra Consani, Odessa di Rienzo, Gaia Giovani, Sofia Guidoni, Luigina Iaccarino, Viola Murzi, Giulia Muzzi, Camilla Peri, Chiara Priori e Emma Rossi.