Botticini domina le acque argentarine, sua la prima tappa della Waszp Italia Cup

MONTE ARGENTARIO – Il campione argentarino Ettore Botticini domina la prima tappa della WASZP Italia Cup, l’evento organizzato dal Circolo Nautico e della Vela Argentario. Si è svolto lo scorso weekend nelle acque antistanti il tombolo della Feniglia, la prima tappa nazionale della classe Waszp, il singolo volante, che tanto entusiasmo sta generando tra gli appassionati. A dominare l’evento Ettore Botticini, il campione che corre con i colori del Circolo Nautico e della Vela Argentario che ha organizzato questa prima tappa del circuito nazionale.

Presenti tredici velisti provenienti dai laghi, proprio per la peculiarità dell’imbarcazione, come il Lago di Bracciano, Lago di Garda, Lago di Como e Lago d’Iseo, ad eccezion fatta del padrone di casa Botticini.

Le condizioni marine dell’Argentario hanno messo in difficoltà gli atleti, soprattutto nella giornata di sabato quando un vento dai quadranti meridionali molto ballerino, sia per direzione che per intensità, unito ad un metro di onda, ha consentito la conclusione di una sola regata, vinta da Ettore Botticini e portata a termine da solo cinque partecipanti.

Con 5 primi posti su altrettante regate Ettore ha dominato la tappa di Porto Ercole.

L’evento si è svolto anche grazie alla collaborazione del Club Rotary di Monte Argentario, che supporta insieme al CNVA l’atleta Botticini. Presente durante le due giornate di regate Alessandra Sensini, direttore della nazionale giovanile di vela e Antonietta De Falco responsabile del settore delle scuole vela della FIV, che si è mostrata interessata alla promozione e diffusione di questa classe. Per il Circolo Nautico e della Vela Argentario la stagione agonistica continua con la 45’ edizione della Coppa Regina dei Paesi Bassi che si svolgerà dal 6 maggio aperta alle imbarcazioni d’altura, facente parte del Trofeo Arcipelago Toscano e il campionato italiano J24 e quello Sunfish che si svolgeranno nel mese di maggio e di giugno.