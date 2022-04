FOLLONICA – Chissà che avranno pensato i proprietari di una pizzeria di Follonica quando hanno visto avvicinarsi a forte velocità una vettura verso il loro locale, o quando hanno sentiti lo schianto contro la vetrina della porta.

L’auto è una delle tre rimaste coinvolte in un incidente avvenuto questa mattina, a Follonica, nella zona di via Manzoni poco dopo l’angolo con via Bicocchi. Ad innescare lo scontro, probabilmente, una mancata precedenza. Nell’incidente non ci sono feriti.

Al momento la dinamica dell’incidente è al vaglio da parte della Polizia municipale. Rilievi in corso.