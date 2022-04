Vittoria sul Forte dei Marmi, il Circolo Pattinatori chiude la regular season al settimo posto

GROSSETO – La vittoria più bella dell’anno il 3-2 con cui il Circolo Pattinatori chiude la regular season di A1, a spese del GDS Forte dei Marmi. I ragazzi di Federico Paghi hanno disputato un incontro straordinario, senza sbavature, rimontando la rete iniziale e trovando il sigillo decisivo dopo appena 23 secondi dal pareggio ospite. Una prova di forza fortemente voluta e bellissima. Il Circolo Pattinatori finisce così al settimo posto e aspetta di conoscere la sua avversaria per i preliminari dei playoff. Sarà la decima classificata (Sarzana o Montebello) che verrà sfidata prima in trasferta e poi in casa (foto Spalletta).

L’inizio del match è equilibrato con occasioni da una parte e dall’altra, ma sono i versiliesi a trovare il vantaggio con Marc Gual che trova il varco giusto per battere Menichetti. Immediata la reazione del Circolo Pattinatori: Gnata dice no alla bella azione di Franchi, ma il Grosseto continua a spingere e trova il meritato pareggio con Alex Mount, sullo splendido servizio di Saavedra dalla destra. La partita continua a rimanere a livelli altissimi. Le due rivali non si risparmiano e cercano il vantaggio. Il Cp cambia volto rispetto a Valdagno e gioca alla pari con un avversario che vuole i tre punti, ma che si trova di fronte una difesa arcigna, insuperabile. Al 19′ Rubio impegna Menichetti, mentre Gnata ferma con la pettorina il tiro di Mount nell’azione successiva. I campioni delle due squadre le provano tutte, con azioni spettacolari (compreso l’alza e schiaccia di Franchi a 36 secondi dalla fine), ma i primi 25′ si chiudono sull’1-1.

Nella ripresa German Nacevich risolve una mischia con una rete che fa secco Gnata e qualche istante dopo Mount non riesce a trovata il colpo vincente sotto porta. La Gds Impianti spinge per pareggiare, ma Menichetti si fa trovare pronto. Franchi in contropiede al 10′ non riesce a trovare lo specchio della porta e per un soffio vede uscire poi una girata in area. All’11 Franchi viene agganciato plateamente in area, ma Mount si fa deviare il tiro diretto dal portiere lucchese. A rimettere in corsa il Forte dei Marmi è Pedro Gil che piazza la pallina al sette di Menichetti per il 2-2. Appena il tempo di rimettere la palla al centro che Franchi riporta avanti l’Edilfox raccogliendo l’assist di Nacevichi. Il centro sportivo di via Mercurio esplode di gioia. L’Edilfox continua a costruire: Rodriguez fallisce da due passi la quarta rete. Il Forte agisce in contropiede, ma la retroguardia è sempre molto attenta. Menichetti prima ferma Giovannetti, poi Cinquini. A 18 secondi dalla sirena la palla danza davanti pericolosamente all’area ma esce. E’ l’ultima emozione di una gara da passare direttamente alla storia.

“Questa vittoria rende straordinario tutto il nostro campionato – esulta mister Federico Paghi – siamo matematicamente settimi e senza infortuni e episodi sfortunati potevamo essere anche più in alto. La squadra contro il Forte dei Marmi è stata perfetta. Tanta grinta, cuore e classe. E adesso sotto con i playoff, dove ci faremo valere”.

Edilfox Grosseto-GDS Forte dei Marmi 3-2

EDILFOX GROSSETO: Menichetti, Sassetti; Mount, Nacevich, Saavedra, Rodriguez, Paghi, Franchi, Cabella, Biancucci. All. Federico Paghi.

GDS FORTE DEI MARMI: Gnata, Bertozzi; Gual, Giovannetti, Festa, Gil, Illuzzi, Rubio, Maremmani, Cinquini. All. Alessandro Martini.

ARBITRI: Franco Ferrari e Louis Antony Hyde.

RETI: nel p.t. 7’05 Gual, 11’27 Mount; nel s.t. 2’57 Nacevich, 12’03 Gil, 12’26 Franchi.