SASSO D’OMBRONE – Nella nottata tra sabato e domenica, i Carabinieri del Comando Provinciale di Grosseto sono intervenuti nel Comune di Cinigiano, dove un folto gruppo di giovani aveva avviato un evento non autorizzato tipo “rave party”.

La festa ha avuto inizio alle 24 circa del sabato, e grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, non è andato avanti giorni, come si poteva ipotizzare. I militari hanno intercettato la notizia, e si sono riversati sulla zona, nel tentativo di individuare il punto esatto dove la festa si stava svolgendo.

Nel fare ciò, e dopo aver fatto convogliare il maggior numero di risorse possibile sul posto, sono stati organizzati diversi posti di controllo sulle principali vie di comunicazione che portano in quell’area, nel tentativo, parallelo a quello di individuare il punto esatto del rave, di intercettare ulteriori vetture che si dirigevano alla festa.

In poche ore decine di vetture, provenienti da diverse parti d’Italia, sono state intercettate, gli occupanti identificati, e grazie ad un ragionevole dialogo instaurato con ogni singolo potenziale raver, è stato ottenuto l’obiettivo di distogliere la stragrande maggioranza dei giovani accorsi all’evento dal proseguire il viaggio. Quasi tutti quelli intercettati infatti, anche dopo una lunga sosta nelle immediate vicinanze del luogo, hanno invertito la marcia e si sono dispersi.

Per l’esigenza, è stato chiamato in causa anche un elicottero dell’Arma, che sorvolando la zona ha dato ottime indicazioni ai militari a terra. Il luogo scelto per la festa non autorizzata si trovava molto lontano dalle abitazioni, e non ha destato particolare preoccupazione nei residenti.

Nel pomeriggio di domenica, sono inoltre partite le operazioni di sgombero, a cui hanno partecipato le altre Forze di Polizia: il tutto è in corso, in un clima di generale tranquillità e senza alcuna turbativa.

Proseguono i servizi di controllo del territorio, al fine di verificare che non si creino in aree diverse, assembramenti o analoghi nuovi tentativi di avviare simili eventi.