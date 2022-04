Monologo del Follonica Gavorrano contro il Cannara: manita, legni e tante chance

BAGNO DI GAVORRANO – Match senza storia quello tra Follonica Gavorrano e Cannara, con la formazione di Bonura che domina la partita dall’inizio alla fine della gara vincendo 5-0. Tra i titolari scende in campo anche Barlettani, a sette mesi dal suo infortunio. Da segnalare anche il debutto tra i biancorossoblù del 2005 Olivato, autore anche lui di una buona partita e andato anche vicino al gol.

Un solo minuto e vantaggio flash dei locali: si invola in velocità Liurni, che salta un difensore avversario e si infila in area. Dove fa partire un fendente diagonale verso la porta, che viene intercettato da Fondi il quale, però, non riesce ad evitare il gol, attribuito comunque a Liurni.

Al 7′ 2-0 dei minerari su bell’azione di Grifoni sulla destra, che mette una palla insidiosa in mezzo all’area. Dal nulla spunta Tiganj che spizza di testa e trova il secondo gol per i biancorossoblù.

Altra bella occasione al 10′ per i ragazzi di Bonura: Origlio viene servito da Coccia e tenta un bel tiro a giro con il destro sul secondo palo, alto. Un minuto più tardi Coccia trova la testa di Dierna, appostato tutto solo in mezzo all’area, ma la sua incornata si stampa sul legno. C’è Alto di poco al 13′ un sinistro di potenza di Liurni, che ci riprova al 17′ di testa, piazzandola però tra le braccia del portiere ospite. Un minuto più tardi il numero 10 salta un avversario e prova la conclusione con il sinistro, ribattuta.

Al 25′ Lo Sicco conquista un rigore grazie al fallo di mano di Orazzo, arrivato dopo un tiro dello stesso numero 23. Dal dischetto si presenta proprio il play biancorossoblù, che realizza il terzo gol per la formazione di Bonura.

Conclusione da fuori di Coccia alla mezz’ora, alta sopra la traversa. Al 34′ cerca gloria anche Barlettani, ma il suo sinistro viene bloccato dal portiere ospite. Ancora Barlettani serve Liurni che aggancia in area e tenta il tiro verso la porta. La respinta arriva direttamente tra i piedi di Sylla, che mette dentro il gol del 4-0.

Al 40′ il Follonica Gavorrano sfiora anche il quinto gol con Tiganj, che stampa sulla traversa un colpo di testa su cross di Coccia. 5-0 che arriva al 43′ con Origlio, che di sinistro trafigge Lori dopo aver ricevuto palla da Coccia.

Stessa musica nella ripresa: palla calciata alta sopra la traversa da Origlio, che al 49′ viene servito da Liurni in area. E due minuti più tardi prima Liurni e poi Coccia impegnano ancora Lori, che questa volta riesce a evitare la marcatura.

Il ritmo comunque si abbassa, complice anche il risultato ampiamente in ghiaccio in favore dei ragazzi di Bonura, il quale dopo 10′ dall’inizio della ripresa effettua subito il terzo e il quarto cambio dopo i due al 46′, togliendo anche un buon Barlettani al rientro dal primo minuto, uscito tra gli applausi del pubblico.

Al 57′ Tiganj di forza arriva al cross verso Olivato: il neoentrato classe 2005 batte verso la porta, ma il portiere ospite mette in angolo. E sugli sviluppi del corner sfiora il gol anche Mugelli, che mette di poco a lato dopo la respinta della difesa.

Prima parata di Ombra al 61′ a negare la gioia del gol a Lucentini, che riesce ad andare alla conclusione nonostante l’opposizione di Dierna.

Il match è saldamente in mano al Follonica Gavorrano, che continua a macinare gioco nell’area avversaria in attesa solo del fischio finale dell’arbitro. Al 73′ è ancora Coccia a provare un tiro cross insidioso, di poco alto Dall’altra parte, al 74′ arriva la debole conclusione di Diallo, con Ombra che blocca docilmente la sfera. Il Cannara prova una flebile reazione di orgoglio anche al 76′, alla ricerca del gol della bandiera. Ci prova Peluso su calcio piazzato a sfiorate la rete per gli ospiti, colpendo il palo esterno dal limite dell’area. Ultima occasione del Cannara al 90′ con Brunetti, ma il suo tiro viene bloccato da Ombra.

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Coccia, Dierna, Grifoni (46′ Gasco), Origlio, Tiganj, Liurni, Sylla (54′ Mugelli), Barlettani (54′ Olivato), Lo Sicco (46′ Del Rosso), Ampollini (83′ Martelli). A disposizione: Vivoli, Bruni, Fremura, Fontana. All. Bonura.

CANNARA: Lori, De Sanctis (54′ Lucentini), Bokoko, Myrtollari, Fondi, Orazzo (36′ Bisceglia), Porzi (72′ Frustini), Mattia (36′ Brunetti), Bazzoffia, Peluso, Mingiano (64′ Diallo). A disposizione: Cocchini, Corrado, Tamponi. All. Armillei.

ARBITRO: Drigo di Portogruaro; assistenti Roncari e Petarlin di Vicenza.

RETI: 1′ Liurni, 7′ Tiganj, 26′ (rig.) Lo Sicco, 37′ Sylla, 43′ Origlio.

NOTE: ammoniti Orazzo, Ampollini, Gasco; recuperi 2+3.