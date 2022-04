Macerata più spigliato, sconfitta casalinga per i ragazzi del Bsc Grosseto

GROSSETO – Grande emozione per i ragazzi del manager Stefano Cappuccini al debutto in Serie A. La prima gara allo stadio Scarpelli vede il Big Mat Bsc Grosseto subire un po’ la tensione dell’esordio nella massima categoria ed è infatti l’Hotsand Macerata ad aggiudicarsi il primo match per 15 a 5.

La prima giornata, cominciata alle ore 11, ha visto la squadra ospite mettere a segno due punti nel primo inning, per poi bissare al secondo. Il risultato subisce una netta variazione nella sesta ripresa, quando l’Hotsand Macerata rafforza il suo vantaggio di altri tre punti e i biancorossi siglano i suoi primi due punti (storici) nella massima serie con il capitano Cinelli e Milli (3 AB, 1H). Sul risultato di 7 a 2, il Big Mat Bsc Grosseto ruba la scena nel settimo inning, recuperando altri tre punti, grazie a Piccini (5 AB, 1 H, 2K), Scull (5 AB, 2 H) e Diaz (4 AB, 1 H, 2 K). L’ottava ripresa, però, si rileva particolarmente complicata per la squadra di casa che subisce altri otto punti da parte del team maceratese. Un esordio, dunque, che ha registrato una sconfitta ma che ha messo in luce il cuore della squadra biancorossa. Per il Big Mat Bsc Grosseto hanno lanciato Sireus, Doba, Mega, Brzeziski, Ali e Benelli.