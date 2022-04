La Carrarese rimedia nel finale, pareggio esterno per gli Under 17 del Grifone

ROSELLE – Sorridono solo gli Under 17 del Grosseto, che impattano 3-3 in casa della Carrarese. Vantaggio di Dell’Amico al 10’, ma Tenci rimedia con una rete per tempo. Gloria anche per Gamberi che sigla l’1-3. Finale movimentato, con un paio di occasioni sprecate dei biancorossi, mentre allo scadere e nel recupero i locali pareggiano con due reti su mischia di Pasquini e Alberti.

Amara l’ultima di campionato degli Under 16 contro l’Aquila Montevarchi, che prevale 3-0. A segno nel primo tempo Valentini e Tommasini, mentre nella ripresa applausi per Dago. Senza fortuna i tentativi di Fregoli e compagni.

Sconfitti anche gli Under 15 a Carrara, con i padroni di casa che si giovano delle doppiette di Cucurnia e Amato e, nel finale, dell’assolo di Biagi, per un pesante 5-0.

Under 15: Carrarese-Us Grosseto 5-0

CARRARESE: Bernardi, Biagi (30’ st Braida), Cucurnia (15’ st Borghini), Colombi, Poggi, Ciampi Cioni, Luciani, Bassi, Ferrari, Amato J., Amato D (5’ st Tognoni). A disposizione: Bigini, Casani, Boni. All. Galeotti.

GROSSETO: Cavaglioni, Canu (16’ st Galli), Baldanzi, Amoroso (1’ st Bindi), Magnani (16’ st Attilio), Turbanti (1’ st Cantalino), Abagnale, Plutnik (1’ st Stefani), Belletti, Colledan, Tarlev (1’ st Zauli). A disposizione: Musardo. All. Shaba.

ARBITRO: Foci di Carrara; assistenti Baranga e Puccinelli di Carrara.

RETI: 12’ e 35’ Cucurnia, 30’ e 20’ st Amato J., 29’ st Biagi.

Under 16: Aquila Montevarchi-Us Grosseto 3-0

AQUILA MONTEVARCHI: Oliva Diaz, Aramini, Carnevale, Dago (25’ st Piscopo), Bigazzi (40’ st Affortunati), Fabiani, Valentini, D’Alessandro, Tommasini (8’ st Santini), Fabbrini, Dini. A disposizione: Bartoli, Benucci, Bonci, Ferrari, Pinsuti. All. Visani.

GROSSETO: De Lucia, Fommei (24’ st Cozzolino), Repola, Nardi, Giraudo, Busetta (1’ st Capoduri), Biliotti (16’ st Graffieti), Bojinov (30’ st Dani), Generali, Fregoli (30’ st Steri), Giulianini (1’ st Pimpinelli). A disposizione: Balassone. All. Angeli.

ARBITRO: Unali di Arezzo; assistenti Nocentini e Fulgidi di Arezzo.

RETI: 15’ Valentini, 34’ Tommasini, 10’ st Dago.

NOTE: ammoniti D’Alessandro, Aramini, Naldi, Cozzolino.

Under 17: Carrarese-Us Grosseto 3-3

CARRARESE: Riccò, Pergjoni, Bardacci, Cacciatori, Pasquini, Frandi, Di Pace, Battilani, Zaccagna, Dell’Amico, Giovannoni. A disposizione: Pennacchi, Dell’Amico, Alberti, Luciani, Guidi, Bobbio, Calcinari, Sommovigo, Carpentieri. All. Ratti.

GROSSETO: Laudicino, Fralassi, Bardi, Gamberi, Passalacqua, Carlucci, D’Ovidio, Arrigucci, Veglianti, Tenci, Conti. A disposizione: Mori, Paccagnini, Tavarnesi, Turbanti, Mori, Affabile. All. Stefani.

ARBITRO: Biondi di Lucca; assistenti Giacometti e Meoni di Viareggio.

RETI: 10’ Dell’Amico, 25’ e 20’ st Tenci, 40’ Gamberi, 45’ st Pasquini, 50’ st Alberti.