Giornata storta per il Circolo Pattinatori Alice, ko contro il Prato e niente playoff

GROSSETO – Sconfitta per 11-6 a Prato e niente playoff per il Circolo Pattinatori Alice. Un epilogo inatteso arrivato al termine di un incontro che si è fatto difficile dal sesto minuto di gioco dopo una partenza incoraggiante. Il Circolo Pattinatori è incappato in una giornata storta, che ha fatto svanire sul più bello la possibilità di confrontarsi con le migliori formazioni del girone B (foto Spalletta).

Michele Achilli ha portato in vantaggio i biancorossi su un rigore concesso per un fallo su Lorenzo Alfieri, dopo appena trenta secondi, mentre Riccardo Salvadori ha firmato l’1-2 dopo appena quindici secondi dal pareggio di Maurizio Baldesi (il match winner con sei reti). La partita è cambiata improvvisamente dopo il 2-2 locale. Il Prato ha approfittato di alcune disattenzioni del Circolo Pattinatori per volare fino al 6-2 con il quale si è chiuso il primo tempo. Nella ripresa Alice si è riavvicinata ai locali fino al 7-4, ma tre reti dello Startit hanno chiuso definitivamente il match. A nulla sono servite purtroppo le due segnature di Salvadori.

Con questa vittoria il Prato scavalca i grossetani all’ottavo posto e conquista un posto per i quarti di finale: se la vedrà con la capolista Blue Factor Castiglione. Il Cp Alice chiude al nono posto con qualche rimpianto per alcuni punti gettati al vento strada facendo. Rimane comunque la crescita dei giovani locali che potranno diventare i punti di forza nel prossimo futuro.

PRATO STARTIT-ALICE GROSSETO 11-6

PRATO: Vespi, Mariotti; Lorenzo Capuano, Baldesi, Benelli, Marzocchi, Mugnai, Santoro, Cacciatore, Alberto Capuano. All. Enrico Bernardini.

ALICE GROSSETO: Bruni, Raffaello Ciupi; Esposto, Achilli, Salvadori, Borracelli, Rosati, Nerozzi, Alfieri, Bianchi. All. Marco Ciupi.

ARBITRO: Francesco De Palma.

RETI: nel p.t. 0’32 Achilli (rigore), 4’24 Baldesi, 4’39 Salvadori, 5’09 Baldesi, 6’45 Baldesi, 10’24 Baldesi, 12’24 Santoro, 17’53 Alberto Capuano; nel s.t. 9’45 Achilli, 10’35 Baldesi, 13’31 Achilli, 14’30 Lorenzo Capuano, 18’25 Baldesi, 18’46 Lorenzo Capuano, 19’59 Salvadori, 21’04 Salvadori (rigore), 24’25 Barzocchi,

NOTE: espulsione temporanea (2′): Achilli, Bianchi (2).