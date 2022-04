Esordio amaro per il Circolo Bocciofilo femminile: sconfitta contro il Bologna

GROSSETO – All’esordio assoluto nel Campionato Nazionale Femminile, il Circolo Bocciofilo Grossetano esce sconfitto tra le mura amiche per opera della TREM Osteria Grande di Bologna, squadra blasonata che annovera giocatrici nazionali e titolate tra le sue fila. Il Circolo Bocciofilo Grossetano, guidato da Roberto Sabatini, schiera all’esordio Ksepka Boguslawa, anch’ella tricolore qualche anno fa, la capitana Rachele Maggio, Barbera Valteroni, Enza Lombardi e l’esordiente Anna Monfreda. Le maremmane partono ad handicap: nella prima prova di coppia Lombardi e Valteroni perdono 8-5 contro Lea Morano-Mascagni, mentre nell’individuale Ksepka va k.o. di misura contro Chiara Morano.

La reazione delle biancorosse è esaltante: 8-7 per Lombardi-Valteroni, 8-4 per Ksepka e si va al riposo sul 2-2. Nella seconda parte di gara però le emiliane fanno valere la loro esperienza portando a casa tutti e 4 i set: 8-3, 8-2 per Mascagni-Braconi su Maggio-Valteroni, 8-0, 8-3 per Chiara Morano (2° set Treccani)-Luccarini su Ksepka-Lombardi, con quest’ultima sostituita all’ultimo set da Monfreda. 6-2 il risultato finale per la TREM, ma buoni segnali per il Circolo Bocciofilo Grossetano, che rompe così il ghiaccio sull’impegnativo palcoscenico del Campionato Nazionale. Il prossimo impegno per le ragazze grossetane sarà il giorno di Pasquetta a Cortona per il derby toscano.

SERIE A FEMMINILE – Girone EmiliaRomagna-Piemonte-Toscana

1a Giornata

C.B. Grossetano-TREM Osteria Grande 2-6

Sammartinese-Possaccio 4-4

Riposa: Cortona Bocce

Anticipo 2a Giornata

Sammartinese-TREM Osteria Grande 4-4

CLASSIFICA (tra parentesi le partite giocate)

TREM Osteria Grande 4 (2)

Samamartinese 2 (2)

Possaccio 1 (1)

Cortona Bocce 0 (0)

C.B. Grossetano 0 (1)

PROSSIMO TURNO 2a Giornata

Cortona Bocce-C.B. Grossetano 18/4

