Tassa di soggiorno, non tornano i numeri. Il Comune: «Regolate la vostra posizione»

Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 9 aprile 2022" su Spreaker.



FOLLONICA - Grazie ad un controllo incrociato, è emersa una notevole incongruenza tra i dati relativi alla tassa di soggiorno comunicati dai privati cittadini e dalle attività ricettive al Comune di Follonica.

Sono infatti stati svolti specifici controlli per verificare la regolarità della corresponsione dell’imposta di soggiorno da parte delle strutture ricettive del territorio e dei privati cittadini, e sono emerse delle incongruenze macroscopiche tra il numero di turisti registrato in città e le imposte versate. Il controllo è stato svolto per verificare che la tassa di soggiorno chiesta ai turisti venga effettivamente versata al Comune. Tale imposta, come noto, viene infatti investita per il miglioramento dei servizi della città e chi non avesse provveduto ad effettuare il versamento, è adesso invitato a regolarizzare la propria posizione.

«Si tratta di controlli fatti per l'anno 2021 – spiega l'assessore al bilancio e al patrimonio Francesco Ciompi –. Abbiamo confrontato i dati relativi alle presenze che sono state dichiarate al Comune di Follonica e quelli, forniti dall'Agenzia delle entrate, relativi alle dichiarazioni di presenza fatte sul portale "Alloggiati web", e non tornano».

Questo è solo uno dei vari controlli che l'Amministrazione comunale ha predisposto per far emergere le situazioni di difformità. «Vogliamo invitare le strutture o i privati che pensano di aver commesso delle inesattezze nelle dichiarazioni a verificare la trasmissione dei dati – prosegue Ciompi –. Basterà prendere contatti con gli uffici comunali, in modo da sanare le varie posizione, per evitare di incorrere nel recupero forzoso dell'imposta non versata. L'imposta di soggiorno consente all'Amministrazione comunale di realizzare numerose migliorie per la città: a breve saranno ben visibili gli interventi sul verde cittadino finanziati con i proventi del 2021».

Dallo scorso anno il Comune di Follonica si è dotato in aggiunta alla piattaforma Staytour che permette di gestire il flusso di entrata della tassa di soggiorno, rendendo più semplice e funzionale la comunicazione da parte degli operatori turistici, anche di moduli aggiuntivi per aumentare i controlli. Sulla pagina web del Comune è stata realizzata una sezione specifica dove possono essere trovate anche tutte le informazioni necessarie alle dichiarazioni.

Se vuoi restare aggiornato sulle notizie de IlGiunco.net iscriviti gratis alla nostra newsletter. Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella postale alle 19. Basta cliccare QUI