Resta senza casa, non sa dove passare la notte e disperata chiama i carabinieri

FOLLONICA – Non sapeva dove passare la notte. Da un momento all’altro si era trovata per strada, con il freddo, senza sapere come fare e ha chiamato il 112 chiedendo aiuto i carabinieri.

È successo ieri sera, a Follonica. I militari l’hanno raggiunta in una via del centro. La donna ha raccontato agli agenti del Radiomobile che sino a poche ore prima era ospite di una persona di sua conoscenza, ma che adesso non aveva dove andare. Era agitata e preoccupata.

I militari, nonostante gli impegni, non hanno sottovalutato la situazione, visto anche il freddo di queste sere, e nel giro di poco, anche grazie alla collaborazione del Comune di Follonica, è stato reperito un posto letto nel dormitorio locale, fortunatamente attivo fino alla fine del mese aprile.

Non è ancora del tutto chiara la situazione della donna; ciò di cui è stata grata, è stata l’attenzione e la rapidità dell’intervento delle Istituzioni, grazie alle quali è stata risolta la situazione.