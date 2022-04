Ragazzo aggredito in gita: «Si sono avvicinati e l’hanno colpito alla tempia»

Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 9 aprile 2022" su Spreaker.

GROSSETO – Un colpo alla tempia, senza un motivo. Così un ragazzo grossetano, in gita con il liceo Rosmini di Grosseto in Sicilia, è stato aggredito mentre era in giro per Palermo con insegnanti e compagni di classe (Foto: Giuseppe Buccola on Unsplash).

«Il ragazzo sta bene – premette subito la professoressa Lucia Perfetti – è con i compagni, e stiamo proseguendo il percorso. Oggi ad esempio siamo ad Agrigento, alla Valle dei templi».

Poi il racconto dell'accaduto: «Eravamo appena arrivati a Palermo. I ragazzi hanno fatto la doccia e poi siamo usciti per vedere la città di sera. Siamo un gruppo di 80 persone tra ragazzi e insegnanti».

Ad un certo punto ad uno dei ragazzi si è avvicinato un giovane, poi raggiunto da altri due. Ha sferrato un colpo alla tempia al ragazzo che frequenta la quarta.

Il ragazzo ha barcollato senza cadere. Subito si sono avvicinati compagni e insegnanti e il gruppetto autoctono si è allontanato.

«Non è chiaro se si sia trattato di un pugno, uno schiaffo o cosa. Né il motivo del gesto – prosegue la professoressa -. Tra l'altro il ragazzo aggredito è tranquillissimo. Forse gli aggressori hanno rivolto qualche frase pesante ad una delle nostre ragazze e sono stati guardati male». Forse hanno preso l'occhiataccia come un gesto di sfida.

Nonostante stesse bene, per precauzione il giovane è stato subito accompagnato al Pronto soccorso, dove è rimasto tre ore. Al termine degli accertamenti è stato dimesso senza ulteriori prescrizioni.

«Un po' di shock c'è stato, anche tra i compagni, ma oggi sono tutti tranquilli, le giornate sono splendide e stiamo visitando una terra bellissima» si tratta infatti della prima gita dopo il lockdown. Questo è il primo gruppo di studenti (80) partiti dal liceo Rosmini, mentre i primi di maggio partirà il secondo turno, composto da 130 ragazzi.

