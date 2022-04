Il Rotary club dona quattro colonnine per le bici: la prima inaugurata a Gavorrano

Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 9 aprile 2022" su Spreaker.



GAVORRANO - Un aiuto concreto per il territorio, in particolare per i possessori e fruitori di biciclette.

A Gavorrano, il Rotary Club di Follonica, alla presenza del sindaco Andrea Biondi e del presidente dell’associazione Amici 2 Ruote di Gavorrano Giorgio Melillo, è stata inaugurata la prima delle quattro colonnine libere e gratuite per la riparazione delle biciclette ed il gonfiaggio delle ruote, che compongono il progetto per la valorizzazione della mobilità sostenibile auspicato dal Rotary. Un servizio pensato sia per gli abitanti che per i turisti e gli sportivi che, per hobby o necessità, utilizzano biciclette da strada o mountain bike.

La prima di un totale di quattro colonnine è stata installata in questi giorni di fronte all’ufficio informazioni turistiche di Gavorrano, in una delle “porte” del Parco Nazionale delle Colline Metallifere.

“Un intervento concreto per il territorio che segue la filosofia del Rotary - commenta Pietro Gavazzi, presidente del Rotary Club di Follonica - e che offrirà un nuovo servizio ai cittadini, agli sportivi ed ai turisti“.

"Per ora è stata installata la prima colonnina delle quattro totali. Questo intervento è rivolto allo sviluppo di una mobilità e turismo sostenibile; si tratta di una attenzione per rendere sempre più idoneo e permeabile il nostro territorio a forme di mobilità alternative e sostenibili, quindi un potenziamento dell’offerta turistica e dell’accoglienza".

Le colonnine in alluminio sono uno strumento facile, immediato, resistente, non necessitano di manutenzione straordinaria e sono composte da una pompa di gonfiaggio pneumatici e di un set di attrezzi quali cacciavite, chiavi regolabili, chiavi a brugola: strumenti utili per riparazioni immediate in caso di bisogno.

Le altre tre colonnine saranno così dislocate nei prossimi giorni: due a Follonica ed una a Scarlino.

Se vuoi restare aggiornato sulle notizie de IlGiunco.net iscriviti gratis alla nostra newsletter. Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella postale alle 19. Basta cliccare QUI