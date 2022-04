Il centro si riempie di fiori: al via la Festa di Primavera del Comitato per la Vita

Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 9 aprile 2022" su Spreaker.



GROSSETO - Taglio del nastro questa mattina in piazza Dante per la Festa di Primavera, la manifestazione benefica per la lotta al cancro, organizzato dal Comitato per la Vita.

Dopo lo spostamento di una settimana, causa, meteo, la festa ha finalmente inizio e scopre una piazza bella e colorata per raccogliere fondi finalizzati all’acquisto di attrezzature e macchinari per l’ospedale Misericordia di Grosseto. Oggi e domani sarà quindi possibile scegliere i fiori e le piante esposti in pieno centro a Grosseto.

Questa edizione della Festa di Primavera è la numero 18 e si sarebbe dovuta svolgere nel 2020 a un anno dalla morte di Enrica Tognazzi, la storica presidente del Comitato per la Vita che è venuta a mancare il 30 aprile del 2019 sconfitta da una malattia con cui aveva lottato a lungo.

Se vuoi restare aggiornato sulle notizie de IlGiunco.net iscriviti gratis alla nostra newsletter. Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella postale alle 19. Basta cliccare QUI