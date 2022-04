Anonymous for the Voiceless in piazza a Grosseto per i diritti degli animali

Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 9 aprile 2022" su Spreaker.

GROSSETO – Felpe nere, le maschere di Anonymous sul volto, in silenzio, grandi schermi fra le braccia. A Grosseto sono tornati i militanti di Anonymous for the Voiceless, movimento nato in Australia e che si batte contro lo sfruttamento degli animali.

I militanti, che già in passato avevano manifestato nel corso di Grosseto, restano in piedi, in silenzio, a meno che qualcuno non si avvicini e chieda informazioni. Sul volto la maschera di Guy Fawkes, fra le mani i monitor.

Negli schermi intanto vanno in onda immagini girate nei mattatoi, con uccisioni di animali. Pratiche legali ovviamente, ma che, secondo gli organizzatori della manifestazione «la maggior parte della gente ignora».

