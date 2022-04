Campionati amatoriali Uisp, Virtus Maremma e Pecorino Toscano in testa

GROSSETO – Proseguono i campionati amatoriali misti di volley Uisp. Nel torneo Under 18 al comando c’è la la Uisp Grosseto Pecorino Toscano, che ha giocato già tre partite vincendone una e perdendone due. Una sola partita, vinta, per Massa Marittima, che ha tre punti, così come Nomadelfia che ha un successo e un ko. Deve ancora scendere in campo il Gao Orbetello.

Già otto invece i match disputati nel torneo Under 14. Guida la Virtus Maremma con 6 punti (due vittorie e una sconfitta), poi Massa Marittima (due vittorie) e Uisp Avis Grosseto (due vittorie e una sconfitta) a 5, Gao Orbetello (una vittoria e una sconfitta) e Uisp Pecorino Toscano (una vittoria e tre sconfitte) a 4, Invicta (2 sconfitte) a 0.

Al palasport di via Pola, solo bambine in campo; l’Orbetello ha sconfitto per 3-0 (25-11, 25-11, 25-10) la Uisp Pecorino Toscano. Così commenta il tecnico lagunare Vincenzo Acquafredda: “Molto soddisfatto del risultato e della prova delle ragazze, che sono state attente. Dopo la prima partita persa al tie break ci siamo ripresi. Lo scopo principale della società Gao Orbetello era ripartire dopo due anni molto difficili, con problemi che ci sono stati anche in questa stagione. Indipendentemente dal risultato avevamo voglia di tornare in campo”.

“E’ stata una partita complicata, con pochissime giocatrici a disposizione – afferma Federica Parricchi, allenatrice della compagine Uisp – Questa prestazione ci deve servire per avere più grinta in futuro”. Parricchi è anche la responsabile della struttura volley Uisp: “Il calendario è molto fitto e ci saranno tante partite nei prossimi due mesi. Per tutte le squadre in campo l’importante è divertirsi, soprattutto con atlete di questa età”.