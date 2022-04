Cambio della guardia alla Pro loco di Grosseto: dopo l’era Carini arriva Bramerini

GROSSETO – Andrea Bramerini è il nuovo presidente della Pro loco di Grosseto. Oggi le votazioni per rinnovare il consiglio direttivo.

Dopo diversi mandati, lascia la carica di presidente Umberto Carini, cardiologo e medico chirurgo. Carini resta comunque all’interno del consiglio per favorire, con la sua esperienza, il passaggio di consegne.

Il nuovo presidente è Andrea Bramerini, 58 anni, noto ed apprezzato medico di medicina generale, maremmano, che già aveva fatto parte dell’ultimo consiglio.

I dodici consiglieri, quasi tutti nuovi, con l’eccezione appunto di Carini e di Massimo Ussia, sono rappresentativi della città e volti noti del tessuto economico culturale di Grosseto.

«Si va dall’avvocato Frediani al docente poeta David La Mantia, dal presidente del Panathlon Franco Rossi alla professoressa Marta Giovagnoli all’infermiera professionale Annalisa Brugi fino al giovane consulente del lavoro Gabriele Sicilia» affermano dalla pro loco.

«All’interno del nuovo consiglio spiccano due ingegneri come Alex Peruzzi e Tiziano Papini, un commercialista di valore come Emanuele Rossi, una docente nota per il suo impegno civile come Amelia Gavino. Faranno parte del comitato di controllo Gori, D’ambra e Garofalo» prosegue la nota.

«Un gruppo eterogeneo per esperienze e competenze, ma unito e determinato nell’offrire una nuova visione della città alla cittadinanza. È prevista a breve la convocazione della prima seduta del consiglio, in cui saranno determinati incarichi specifici ai consiglieri, i gruppi di lavoro ed il fitto cartellone degli eventi previsti fino a giugno» conclude la nota.