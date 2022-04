Verso la serie A, debutto contro il Macerata per i ragazzi del Bsc Grosseto

GROSSETO – Tutto pronto per il debutto di domenica 10 aprile in Serie A per i ragazzi del Big Mat Bsc Grosseto. Le partite, una la mattina alle ore 11 e una il pomeriggio alle ore 15.30, vedranno i biancorossi impegnati contro il Macerata, allo stadio Scarpelli di Grosseto.

“Non vediamo l’ora di misuraci nella massima serie – commenta Stefano Cappuccini, manager della prima squadra (foto Guerrini – Bsc Grosseto) – Abbiamo lavorato tanto in questi anni, investendo e valorizzando sui giovani, convinti che il materiale umano e sportivo del territorio fosse assolutamente valido e in grado di stare in palcoscenici importanti. Adesso dobbiamo dare il massimo per mantenere la categoria e magari toglierci anche diverse soddisfazioni”.

I biglietti delle gare si possono acquistare direttamente domenica alla biglietteria dello stadio Scarpelli, al costo di cinque euro, mentre sarà gratuito l’ingresso per gli under 14. Per accedere alla struttura è necessario il green pass. I tifosi potranno usufruire del parcheggio accanto allo stadio o dei parcheggi limitrofi. Per info comunicazione@bscgrosseto.it, oppure contattare la pagina Facebook o il profilo Instagram @bscgrosseto.