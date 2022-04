Vanni: «Quale futuro per l’ospedale di Pitigliano?»

PITIGLIANO – “Lo stanziamento di oltre due milioni di euro nell’ambito del Pnrr per l’ospedale di comunità di Pitigliano sarà davvero una buona notizia quando finalmente la Asl Toscana sud est spiegherà il futuro del reparto di medicina, attualmente trasformato, come l’attuale ospedale di comunità, in struttura Covid a bassa intensità di cura”, afferma Pierandrea Vanni, sindaco di Sorano.

“E spiegherà, con impegni precisi, se, come accadeva prima del nuovo corso del Covid, intende riavere un reparto senza nessun medico interno, a parte il primario che è anche primario a Grosseto, ricorrendo così a turnazioni da parte di altri reparti di medicina della provincia – prosegue -. Pitigliano non può più avere una situazione così precaria. È vero che la Asl ha indetto il concorso per un nuovo direttore della unità operativa complessa di medicina, ma gli altri medici che oggi non ci sono?”.

“Ho posto un piccolo quesito all’assessore regionale alla sanità quando è venuto a Orbetello: quanti sono in Toscana i reparti ospedalieri di medicina che non hanno medici interni? L’ assessore non mi ha risposto ed io continuo a porre la domanda”, conclude Vanni.