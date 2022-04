Ultima di campionato per Alice Circolo Pattinatori: sfida per i playoff contro Prato

GROSSETO – Cala sabato sera il sipario sulla regular season del campionato di serie A2 di hockey pista per il Circolo Pattinatori Alice Grosseto. I ragazzi di Miche Achilli nella trasferta sul campo del Prato Startit si giocano l’accesso ai playoff come ottava classificata. Le due formazioni sono divise da un solo punto: i locali sono a 4, i biancorossi maremmani a 5. Il quintetto di Alice ha dunque due risultati a disposizione su tre. Per sfidare la capolista Blue Factor Castiglione nel primo turno dei playoff Alfieri e compagni possono vincere o pareggiare, per rimanere davanti ai lanieri.

La squadra grossetana è reduce da una buona prestazione contro il CGC Viareggio e nell’entourage c’è fiducia per un risultato positivo. Il portiere Bruni e Leonardo Ciupi, dopo aver fatto parte della trasferta dell’Edilfox a Valdagno, sono tornati ad allenarsi con i loro compagni per un confronto che vale una stagione.

Convocati Bruni, Raffaello Ciupi; Achilli, Salvadori, Borracelli, Rosati, Nerozzi, Alfieri, Esposto, Bianchi, Leonardo Ciupi e Giusti.