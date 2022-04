Trasferte a Montevarchi e a Carrara per le giovanili del Grifone, ultimo round per gli Under 16

ROSELLE – Penultimo impegno di campionato per gli Under 15 e 17 biancorossi, che domenica si misureranno con la Carrarese all’impianto Fossone 1 rispettivamente alle 14 e alle 16. Queste le terne arbitrali: Foci, Baranga e Puccinelli di Carrara e Biondi di Lucca e Giacometti e Meoni di Viareggio.

Ultima di campionato in casa dell’Aquila Montevarchi per gli Under 16. Il fischio d’inizio è, sempre domenica, alle 15 al Comunale Mercatale Valdarno a Montevarchi. Tutta di Arezzo la terna arbitrale: Unali, Nocentini e Fulgidi.

Il programma:

Under 17: Carrarese-Us Grosseto (8a di ritorno) domenica ore 16

Under 16: Aquila Montevarchi-Us Grosseto (8a di ritorno) domenica ore 15

Under 15: Carrarese-Us Grosseto (8a di ritorno) domenica ore 14