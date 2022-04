Sconfitta onorevole contro il Livorno, le Under 18 della Pallavolo Grosseto chiudono seste

GROSSETO – Chiudono al sesto posto le Under 18 Deep Chic Pallavolo Grosseto nella finale valida per il 5°/6° posto, con vittorioso il Livorno. Partita che inizia subito in salita per le maremmane che nel primo set soffrono in ricezione e non riescono a costruire azioni con la dovuta efficacia, di fatto consegnando il primo parziale alle padrone di casa. Nel secondo set situazione capovolta: ospiti più precise in ricezione tanto da permettere a Rossi di smistare palle più invitanti per gli attaccanti, che vanno a segno con buona efficacia e uno pari. Nella terza frazione livornesi di nuovo al comando fino al 2 a 1. Nel quarto set le labroniche partono con un break iniziale di quattro punti che portano fino al finale di set, ma il Grosseto non molla e combatte sino all’ultima palla, annullando tre mach point, ed avendo la palla del 24 pari, ma le padrone di casa riescono a difendere e a chiudere sul 25/23.

“Se a inizio stagione ci avessero detto che questo gruppo si sarebbe piazzato al sesto posto del territoriale – ha detto il tecnico Rossano Rossi – probabilmente nessuno ci avrebbe creduto, oggi invece possiamo avere qualche rammarico per come sono andate le cose, per alcune partite in cui non siamo riuscite a tirare fuori quello che potevamo dare. Di sicuro le ragazze sono cresciute ed hanno fatto davvero tanto, l’annata è stata costellata da infortuni, assenze più o meno giustificate, giocatrici positive e relativi lunghi periodi di stop. Anche oggi ci siamo presentati con solo otto atlete in pratica senza cambi, ma nonostante tutto abbiamo raggiunto un risultato inatteso. Possiamo affermare che è stata un annata positiva”.

La formazione della Deep Chic: Raulli, Groccia, Bosi, Cervetti, Rossi M., Biserni, Dellicastelli, Guidoni. Allenatori Rossi R. e Poggetti.