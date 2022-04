Il podcast dell’8 aprile – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 8 aprile 2022" su Spreaker.

Il racconto della giornata: venerdì 8 aprile 2022

In apertura la cronaca. Una volpe impiccata all'albero. È il macabro ritrovamento scoperto ieri a Vetulonia, nel comune di Castiglione della Pescaia. «Un episodio crudele e disumano» lo definisce una lettrice che lo ha segnalato alla nostra redazione.

Sul posto per rimuovere il corpo straziato dell'animale sono intervenuti i vigili del fuoco.

Sparatoria di Follonica. Dopo la decisione della Cassazione che ha confermato la condanna all'ergastolo per Raffaele Papa e 20 anni di carcere per suo padre Antonio, il sindaco della città del Golfo Andrea Benini ha ribadito l'importanza di essere arrivati dopo quattro anni ad una sentenza definitiva. «Il primo pensiero va ale vittime e alle loro famiglie. Alla magistratura il ringraziamento per aver fatto un ottimo lavoro e aver dato una risposta celere e certa a tutta la città».

Nella sparatoria di Follonica, il 13 aprile del 2018, fu ucciso Salvatore De Simone e furono feriti gravemente e in modo irreversibile il fratello Massimiliano De Simone e la farmacista Paola Martinozzi.

Adesso gli ultimi aggiornamenti sul coronavirus. I nuovi casi positivi oggi in Toscana sono 4.300 su 27mila tamponi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,75%.

Secondo i dati della Regione oggi in provincia di Grosseto i nuovi casi 277.