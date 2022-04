Doppia trasferta meridionale per la Blue Factor contro Giovinazzo e Matera

In due giorni il Castiglione affronta, sabato, il Giovinazzo, e la domenica il Roller Matera. Vittoria per l’under 19 contro la capolista Sarzana, sconfitta l’under 17 a Forte dei Marmi

Con la lunga trasferta al sud, due gare in due giorni, sabato contro l’Indeco Afp Giovinazzo (ore 20 arbitro Francesco Marra di Salerno) e la domenica pomeriggio contro il Decom Roller Matera (ore 16 arbitro Mauro Donato di Salerno), la Blue Factor Castiglione chiude la stagione regolare. I biancocelesti di Massimo Bracali hanno già vinto il girone B della serie A2 e dunque le ultime due partite serviranno solo per l’orgoglio. “Andiamo a giocare le ultime gare sereni – ha detto il presidente del Castiglione Marcello Pericoli – ma non vogliamo fare brutte figure. Sarà una bella esperienza per i più giovani. Gli impegni ci serviranno per preparare i playoff”.

In serie B il prossimo impegno sarà il 24 aprile contro il Forte dei Marmi. L’Under 19 ha recuperato mercoledì la sesta giornata, e al Casa Mora i ragazzi di Alberto Aloisi hanno disputato una grande partita battendo il Sarzana A di Mirko Bertolucci, capolista indiscussa e che non aveva mai perso. L’Under 17 è stata sconfitta per 8-5 nella trasferta a Forte dei Mami, nella prima giornata del playoff dal quinto al settimo posto. L’Under 15 giocherà per i playoff B a Viareggio il 28 aprile, mentre l’Under 11 ospiterà al Casa Mora il 10 aprile il Sarzana.

Serie A2

Recupero 8a giornata il 9/4: Indeco Afp Giovinazzo-Blue Factor Castiglione. Le partite della 18a giornata: Prato Startit-Alice Grosseto, Cgc Viareggio-Gamma Innovation Sarzana; 10/4 Decom Roller Matera-Blue Factor Castiglione, Sgs Forte dei Marmi-Rotellistica Camaiore. Recupero 15a giornata il 10/4: Cgc Viareggio-Decom Roller Matera, Recupero 16a giornata il 16/4: Sgs Forte dei Marmi-Cgc Viareggio.

La classifica serie A2 girone B: Castiglione (14­­) 37, Sarzana (15) 32, Forte dei Marmi (14) 25, Cgc Viareggio (13) 22, Afp Giovinazzo (15) 21, Roller Matera (14) 20, Rotellistica Camaiore (15) 19, Alice Grosseto (15) 5, Prato (15) 4.

Marcatori: Federico Buralli (Castiglione) e Joaquin Vargas (Roller Matera) 40, Davide Deinite (Forte dei Marmi) 25, Ernest Cinquini (Sarzana) 23, Matteo Pistelli (Sarzana) 22.

Serie B

Le partite della 13a giornata il 9/4: Rotellistica Camaiore-Follonica, Spv Viareggio-Cgc Viareggio, il 10/4 Rizzo Costruzioni Prato-Pumas Viareggio, il 25/4 Blue Factor Castiglione-Orlando Focacceria. Recupero 7a giornata il 23/4: Rizzo Costruzioni Prato-Follonica. Recupero 8a giornata l’1/5: Spv Viareggio-Rotellistica Camaiore. Recupero 9a giornata il 25/4 Pumas Viareggio-Spv Viareggio, l’1/5 Follonica-Orlando Focacceria Forte dei Marmi. Recupero 12a giornata il 13/4: Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione. Le partite della 14a e ultima giornata il 23/4: Orlando Focacceria Forte dei Marmi-Spv Viareggio, il 24/4 Cgc Viareggio-Rotellistica Camaiore, Pumas Viareggio-Blue Factor Castiglione, il 25/4 Follonica-Rizzo Costruzioni Prato.

La classifica girone E: Follonica (10) 28, Forte dei Marmi (11) 24, Pumas Viareggio (11) 19, Castiglione (11) 16, Rotellistica Camaiore (11) e Prato (11) 13, Spv Viareggio (9) 9, Cgc Viareggio (12) 0.

Under19 BLUE FACTOR CASTIGLIONE-GAMMA INNOVATION SARZANA A 3-1

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alessandro Donnini, Alessandro Grossi; Lorenzo Della Giovampaola, Samuel Cardi, Matteo Mantovani, Diego Guarguaglini, Filippo Onori, Brando Santoni, Filippo Montauti, Emanuele Perfetti. All. Alberto Aloisi.

GAMMA INNOVATION SARZANA A: Thomas Menichini; Francesco Carrieri, Michele Pesavento, Lorenzo Angeletti, Jacopo Baldocchi, Matteo Marchetti, Nicholas Pezzini, Matteo Cardella. All. Mirko Bertolucci.

ARBITRO: Daniele Moretti di Follonica.

RETI: pt (3-0) 2’56 Montauti (C), 7’26 Perfetti (C)13’37 Santoni (C); st 1’48 Marchetti (S).

Recupero 6a giornata: Blue Factor Castiglione-Gamma Innovation Sarzana A 3-1. Da recuperare, data da definire, Mt Forte dei Marmi-Cp Grosseto. Recupero 5a giornata dell’8/4: Cp Grosseto-Gamma Innovation Sarzana B, Gamma Innovation Sarzana A-Mt Forte dei Marmi. Recupero 1a giornata il 14/4 Spv Viareggio-Gamma Innovation Sarzana B. Le partite della 9a giornata del 22/4: Cp Grosseto-Blue Factor Castiglione, Gamma Innovation Sarzana B-mt Forte dei Marmi, Spv Viareggio-Gamma Innovation Sarzana A. Le partite della 10a e ultima giornata del 29/4: Mt Forte dei Marmi-Gamma Innovation Sarzana A, Gamma Innovation Sarzana B-Cp Grosseto, Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione.

La classifica: Sarzana A (7) e Castiglione (8) 18, Forte dei Marmi (6) 15, Spv Viareggio (7) 7, Cp Grosseto (6) 1, Sarzana B (6) 0.

Under 17 MT FORTE DEI MARMI-BLUE FACTOR CASTIGLIONE 8-5

MT FORTE DEI MARMI: Gustavo Giorgi, Danilo Vittorio Porciani; Brando Del Mecio, Jacopo Nieri Bresciani, Fabio Lossi, Giorgi Markarashvili, Federico Giorgi, Piercarlo Cacciaguerra, Leonardo Xhepa, Alessio Ambrosio. All. Lorenzo Giovannetti.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Luca Peruzzi Squarcia, Samaal Shareef; Simone Pomella, Samuel Cardi, Filippo Bigliazzi, Federico Valenti, Tobia Tognarini, Marco Raspanti. All. Marco Mantovani.

ARBITRO: Donato Minonne di Viareggio.

RETI: pt (4-3) 6’33 Giorgi (FM), 7’24 Nieri Bresciani (FM),10’35 Giorgi (FM), 10’43 Valenti (C), 15’43 Giorgi (FM), 18’33 e 20’26 Cardi (C); st 7’15 Ambrosio (FM), 8’34 Nieri Bresciani (FM), 9’59 Ambrosio (FM), 14’53 Giorgi (FM), 22’39 Bigliazzi (C), 22’54 Valenti (C).

Playoff 1-4 posto: giocate il 20/3 Gamma Innovation Sarzana-Follonica B 3-4, Pumas Viareggio-Follonica A 3-4, il 27/3 Follonica B-Gamma Innovation Sarzana 3-2, Follonica A-Gamma Innovation Sarzana 3-2. Follonica A-Pumas Viareggio rinv., Follonica B-Gamma Innovation Sarzana rinv.

Playoff 5-7 posto: il 7/4 Mt Forte dei Marmi-Blue Factor Castiglione 8-5. Il 24/4 Blue Factor Castiglione-Mt Forte dei Marmi. l’Spv Viareggio si è ritirato.

La classifica finale del campionato zona 4: Follonica B 33, Follonica A 31, Pumas Viareggio 25, Sarzana 16, Forte dei Marmi 9, Spv Viareggio 6, Castiglione 4.

Under 15

Playoff 1-4 posto: giocate il 19/3 Gamma Innovation Sarzana-Mt Forte dei Marmi 3-7, Follonica-Spv Viareggio A 1-6, il 26/3 Mt Forte dei Marmi-Gamma Innovation Sarzana 6-3, Spv Viareggio A-Follonica 4-0. Il 23/4 Mt Forte dei Marmi-Spv Viareggio A. Il 30/4 Mt Forte dei Marmi-Spv Viareggio A, Follonica-Gamma Innovation Sarzana. Il 7/5 Mt Forte dei Marmi-Spv Viareggio A, Follonica-Gamma Innovation Sarzana.

Playoff 5°-6°: 2/4 Blue Factor Castiglione-Cgc Viareggio 1-5. Il 28/4 Cgc Viareggio-Blue Factor Castiglione. L’Spv Viareggio B invece si è ritirato.

La classifica finale del campionato zona 4: Forte dei Marmi 42, Spv Viareggio A 36, Follonica 28, Sarzana 23, Cgc Viareggio 16, Spv Viareggio B 12, Castiglione 9, Cp Grosseto (ritirato e tutte sconfitte a tavolino per 10-0).

Under 11

Playoff 1-4 posto: Picchianti Grosseto-Follonica 1-2, Gamma Innovation Sarzana-Blue Factor Castiglione 8-4. Il 10/4 Blue Factor Castiglione-Gamma Innovation Sarzana, Follonica-Picchianti Grosseto. Il 24/4 Blue Factor Castiglione-Gamma Innovation Sarzana, Forte Versilia Roller-Tipografia Senesi Prato.

Playoff 5-8 posto: Forte Versilia Roller-Tipografia Senesi Prato 7-1. Il 5/4 Cgc Viareggio-Rotellistica Camaiore rinv. Il 10/4 Tipografia Senesi Prato-Forte Versilia Roller, il 14/4 Rotellistica Camaiore-Cgc Viareggio. Il 24/4 Rotellistica Camaiore-Cgc Viareggio, Follonica-Picchianti Grosseto.

La classifica finale del campionato zona 4: Follonica 42, Castiglione 36, Sarzana 30, Grosseto 24, Forte Versilia Roller 15, Rotellistica Camaiore 12, Cgc Viareggio 9, Tipografia Senesi Prato 0.