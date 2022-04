Coppa Passalacqua 2022, ecco le composizioni dei quattro gironi

GROSSETO – La 47esima coppa Bruno Passalacqua si aprirà con Atletico Piombino-Nuova Grosseto. Questo ha deciso il sorteggio dei 4 gironi, che compongono lo storico torneo di calcio in notturna dedicato alla categoria Juniores. Una cerimonia attesa, avvertita da tutti come un vero e proprio punto di partenza, di ripresa. Presenti tutte le sedici società iscritte, il vice sindaco, e assessore allo sport, Fabrizio Rossi, il presidente Panathlon Franco Rossi, il presidente Aia Luca Furzi, il delegato regionale Aic Vincenzo Sabatini, le testate giornalistiche cittadine.

Coppa Passalacqua – sorteggi gironi 2022

“Devo ringraziare i sodalizi che hanno partecipato alla edizione numero 46 di questo torneo – ha dichiarato Francesco Luzzetti – perché è grazie a loro se adesso apriamo, per la 47esima volta, il Passalacqua. Sono state loro il trampolino di lancio di un nuovo giorno, una nuova possibilità dopo tanta attesa. Si riparte, dunque, con slancio e nuove aspettative. Per ammortizzare il periodo economico molto critico – termina Luzzetti – si è deciso di abbassare la quota d’iscrizione. Insieme possiamo farcela”.

“Ero bambino quando ho conosciuto la coppa Passalacqua – ha commentato l’assessore Fabrizio Rossi – E’ particolarmente bello ritrovare, respirare l’entusiasmo di allora dopo il bruttissimo stop dello sport. La storia del Passalacqua è la nostra storia. Tanti complimenti a Paolo Brogelli per offrire alla manifestazione giovanile un impianto meraviglioso come quello dell’Invictasauro – ha concluso Rossi – un teatro degno di essere dedicato ai giovani calciatori”.

I gironi

A: Atletico Piombino, Nuova Grosseto, Aurora Pitigliano, Scarlino.

B: Roselle, Atletico Maremma, Massa Valpiana, Aldobrandesca Arcidosso.

C: Venturina, Follonicagavorrano, Paganico, Argentario.

D: Invictasauro, Grosseto, Manciano, Braccagni.

Gara di apertura Atletico Piombino-Nuova Grosseto lunedì 2 maggio, finalissima venerdì 24 giugno. Inizio delle gare sempre alle 21:15.