Cinelli: «Tariffe bloccate e tornano gli eventi estivi. soldi per promozione e opere pubbliche»

MAGLIANO IN TOSCANA – Nessun aumento di tariffe dei servizi a domanda individuale né di tributi, torneranno Vinellando e le manifestazioni estive, soldi per la promozione del territorio e per la cultura, manutenzioni e opere pubbliche in attesa anche delle risorse del Pnrr.

La giunta comunale di Magliano in Toscana ha approvato il bilancio di previsione che, adesso, andrà in consiglio comunale per il definitivo via libera. “E’ un buon bilancio – sostiene il sindaco Diego Cinelli – Contiamo che il consiglio comunale lo approvi in tempi rapidi. La seduta di ieri, purtroppo, è saltata a causa delle assenze per motivi di salute, di lavoro o personali o, in due casi riguardanti l’opposizione senza comunicarli, di consiglieri sia di maggioranza che di minoranza. Lo riconvocheremo nei prossimi giorni”.

Il sindaco è particolarmente soddisfatto del lavoro degli uffici, che permetterà di aumentare i fondi provenienti dagli oneri di urbanizzazione. “Saranno 275mila euro di cui 92mila andranno in parte corrente, mentre gli altri 183mila saranno destinati agli investimenti – afferma Cinelli – Questi ultimi verranno impiegati nella manutenzione degli immobili di proprietà comunale, con maggiori risorse per le scuole materna, elementare e medie, garantendo una sicurezza sempre maggiore ai nostri bambini e ragazzi”. Torneranno le manifestazioni estive.

“Superata l’emergenza – afferma Cinelli – possiamo sostenere gli eventi estivi e tornerà anche Vinellando, dopo due anni di sospensione per la pandemia. Come Comune investiremo anche sulla promozione del territorio”. Sulle opere pubbliche l’amministrazione ha lavorato sul fronte del bilancio, ma contestualmente ha avviato le progettazioni del Pnrr. “In bilancio – afferma Cinelli- prevediamo vari interventi. Segnalo il contributo governativo da 50mila euro per l’efficientamento energetico con cui riqualificheremo l’illuminazione comunale, uno da 55mila euro della Regione per completare la ricostruzione del muro di via Guido Belvedere Santini a Montiano e per la manutenzione di alcune strade del paese e quello da 10mila euro del Ministero degli Interni per la sistemazione dei marciapiedi e della segnaletica nei paesi. Ci sono poi risorse per completare i lavori del campo sportivo di Magliano”.

Sui tributi e sulle tariffe dei servizi a domanda individuale il Comune è riuscito a non aumentare i costi. “Questo, visti i tempi che corrono, è un buon risultato – sostiene Cinelli – Mense e trasporti scolastici non aumenteranno, così come non ci saranno maggiorazioni sui tributi”. In conclusione il sindaco guarda già avanti. “Con gli equilibri di bilancio previsti a giugno – conclude il primo cittadino- avremo garantiti i dividendi delle società partecipate, a partire da Acquedotto del Fiora, e avremo anche un’indicazione più precisa sulle spese e, dunque, non escludiamo che si possano aggiungere nuovi investimenti”.