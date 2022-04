Terzo mandato per i sindaci: ecco i primi cittadini che si potranno ricandidare in Maremma

GROSSETO – Da adesso anche nei comuni tra i 5mila e i 3mila abitanti i sindaci potranno essere eletti per il terzo mandato consecutivo. Lo ha stabilito ieri il Senato, con 190 voti favorevoli, zero contrari e 23 astenuti. Il disegno di legge era già stato approvato alla Camera, e ieri, senza nessuna modifica, il Senato ha dato l’ok definitivo. La novità, a questo punto, scatterà con le amministrative di giugno.

Il terzo mandato dei sindaci nei comuni sotto i 5mila abitanti è disciplinato dal terzo articolo del disegno di legge che ieri ha avuto il via libera del Senato, che eleva a tre il numero di mandati consecutivi consentiti ai sindaci dei comuni con meno di 5mila abitanti. Fino ad oggi, invece, i tre mandati consecutivi erano consentiti solo nei comuni fino a 3mila abitanti.

Il disegno di legge, pertanto, introduce una normativa differenziata per i piccoli comuni, mentre per quelli con un numero di abitanti pari o superiore a 5mila abitanti continua a valere il limite dei due mandati consecutivi.

“Grazie al terzo mandato, fino ad oggi consentito solo per i Comuni con meno di 3mila abitanti, altri 1.087 municipalità avranno questa opportunità, in una fase storica in cui purtroppo sono molti i territori per i quali non ci sono candidati”, ha commentato Roberto Pella, vicepresidente dell’Anci e promotore della legge.

Cosa succede in provincia di Grosseto?

E in provincia di Grosseto? Con la nuova normativa, salgono a 19 i comuni in cui i sindaci potranno essere eletti per il terzo mandato consecutivo. Ai 10 comuni con meno di 3mila abitanti, in cui era già possibile per i primi cittadini svolgere tre mandati consecutivi (Campagnatico, Castell’Azzara, Cinigiano, Isola del Giglio, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano), se ne aggiungono altri nove: Arcidosso, Capalbio, Castel del Piano, Magliano in Toscana, Pitigliano, Scansano, Scarlino, Sorano e Civitella Paganico.

In base a queste nuove regole, alle prossime elezioni amministrative utili, potranno ricandidarsi ben sette sindaci che al momento sono al secondo mandato consecutivo:

Romina Sani (Comune di Cinigiano, sotto i 3mila abitanti);

(Comune di Cinigiano, sotto i 3mila abitanti); Giacomo Termine (Comune di Monterotondo Marittimo, sotto i 3mila abitanti);

(Comune di Monterotondo Marittimo, sotto i 3mila abitanti); Nicola Verruzzi (Comune di Montieri, sotto i 3mila abitanti);

(Comune di Montieri, sotto i 3mila abitanti); Federico Balocchi (Comune di Santa Fiora, sotto i 3mila abitanti);

(Comune di Santa Fiora, sotto i 3mila abitanti); Jacopo Marini (Comune di Arcidosso, sotto i 5mila abitanti);

Diego Cinelli (Comune di Magliano in Toscana, sotto i 5mila abitanti);

Alessandra Biondi (Comune di Civitella Paganico, sotto i 5mila abitanti.

Saranno fuori dai giochi, invece, Sergio Ortelli, sindaco di Isola del Giglio, e Massimo Galli, da poco rieletto primo cittadino di Roccalbegna, che sono al terzo mandato consecutivo, essendo i loro comuni sotto i 3mila abitanti.

Per quanto riguarda le elezioni amministrative che si terranno il 12 giugno, in Maremma saranno tre i comuni al voto, ma in nessun caso potrà scattare il terzo mandato consecutivo. Infatti a giugno si andrà alle urne a: Manciano, comune con più di 5mila abitanti; Pitigliano, dove il sindaco uscente, Giovanni Gentili, è al primo mandato e si candida per il secondo; Campagnatico, dove il primo cittadino Luca Grisanti è al primo mandato e si candida per il secondo.