“Pillole di movimento” valide ancora tre settimane, Massai: «Grande richiesta, è ritorno alla normalità»

GROSSETO – Altre tre settimane con le “pillole di movimento” della Uisp. Altre tre settimane per partecipare all’iniziativa di Uisp nazionale, promossa anche dal comitato di Grosseto, che permette di ritirare gratuitamente una scatolina nelle farmacie comunali e nelle parafarmacie Conad, fino al 30 aprile. Le confezioni contengono informazioni e istruzioni per accedere a un mese gratis di attività sportive (entro il 31 maggio) direttamente con la Uisp, che organizza il progetto in collaborazione con il Comune di Grosseto, o con le società affiliate. Oltre a Grosseto anche la zona del Monte Amiata partecipa all’iniziativa: le farmacie coinvolte sono nei comuni di Seggiano, Castel del Piano e Arcidosso. Si può scegliere tra ginnastica, pilates, ballo, camminate, attività natatorie e di ginnastica in acqua, qi quong e thai chi.

Sergio Perugini, presidente Uisp Grosseto, il vicepresidente Massimo Ghizzani e la responsabile del progetto Cinzia Massai hanno incontrato alla parafarmacia Conad di via Aurelia Antica il direttore di Conad, Alessio Degl’Innocenti, per fare il punto sull’iniziativa che nei supermercati ha avuto un’ottima risposta da parte dei clienti.

“Un’iniziativa come questa è stata davvero importante – spiega Cinzia Massai, dirigente Uisp responsabile del progetto – perché dopo la pandemia ha dato a tante persone la spinta per ricominciare a muoversi. Non ci aspettavamo una richiesta così importante per queste scatoline, vogliamo prenderlo come un segno di ritorno alla normalità. Conad e farmacie comunali sono stati partner importanti che ci hanno permesso di raggiungere i cittadini”.

“C’è stato molto interesse attorno a questa iniziativa – conferma la dottoressa Flavia Di Iorio, della parafarmacia Conad – devo dire che il titolo è stato molto indovinato perché tante persone sono state incuriosite per vedere se le scatole contenevano davvero delle pillole che potessero aiutare nell’attività sportiva in un momento in cui tanti avevano voglia di muoversi e fare attività, all’aperto, in palestra o in piscina. Noi abbiamo risposto alle domande descrivendo il progetto e indirizzando gli utenti verso la Uisp”.

Per informazioni sul progetto segreteria Uisp, 0564417756, grosseto@uisp.it.