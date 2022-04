AMIATA – Una bella nevicata ieri (6 aprile) ha interessato la nostra montagna. I fiocchi sono caduti poco sotto quota rifugi fino ad arrivare alla Vetta dove oggi c’è un manto di alcuni centimetri.

Una nevicata che noi ieri abbiamo documentato con una serie di immagini scattate da Lorenzo Bucciantini. Tanta neve in Vetta, al prato della Contessa e al prato delle Macinaie e sicuramente un fenomeno insolito di questi tempi anche se non inedito.

Oggi siamo tornati in Vetta per vedere come è la situazione: nel video si può vedere come il tempo è instabile.

Le previsioni – Che tempo farà nei prossimi giorni – Le basse temperature di questi gironi rispetto alla media stagionale dovrebbero stablizzarsi nel fine settimana. Qui trovate le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, comune per comune, per le prossime ore e per i prossimi giorni: LINK

