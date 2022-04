L’almanacco del Giunco: il 7 aprile l’Italia invade l’Albania, nasce internet e il Vesuvio distrugge Napoli

GROSSETO – Giovedì 7 aprile, san Giovanni Battista de la Saelle sacerdote, Giornata mondiale della salute, il sole sorge alle 6.46 e tramonta alle 19.47. Accadeva oggi:

30 – Data della morte di Gesù, secondo il Vangelo di Giovanni.

529 – Con la costituzione Summa rei publicae, Giustiniano I annuncia il compimento del Codice giustinianeo.

924 – Verona: davanti la Chiesa di san Pietro, Rodolfo II di Borgogna fa assassinare Berengario I, primo re d’Italia, il quale lo aveva spodestato dopo la vittoria di Fiorenzuola.

1167 – A Pontida i delegati delle città di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova e Ferrara si riuniscono e fondano la Lega Lombarda per contrastare Federico I di Hohenstaufen, detto il Barbarossa.

1317 – A Napoli, nella Chiesa di san Lorenzo Maggiore, viene canonizzato Ludovico di Tolosa, per intercessione di suo fratello, re Roberto d’Angiò, presso il pontefice francese Giovanni XXII.

1348 – Viene fondata l’Università di Praga.

1513 -Turchia: viene realizzata la Mappa di Piri Reis, una ‘mappa del mondo’, dell’ammiraglio ottomano Piri Reìs.

1520 – Roma, il corpo di Raffaello Sanzio viene tumulato al Pantheon, nella cappella della Madonna del Sasso.

1655 – Viene eletto papa Alessandro VII.

1767 – I birmani della Dinastia Konbaung espugnano e radono al suolo Ayutthaya dopo diversi mesi di assedio, ponendo fine al Regno di Ayutthaya, nell’odierna Thailandia, che da oltre quattro secoli dominava l’Indocina centrale.

1795 – La Francia adotta il metro come unità di misura.

1805

– Ludwig Van Beethoven dirige per la prima volta la sua terza sinfonia (conosciuta come Eroica);

– Spedizione di Lewis e Clark sul fiume Missouri.

1820 – Il generale venezuelano Simón Bolívar inizia la liberazione dell’Ecuador.

1831 – Pietro IV del Portogallo, imperatore del Brasile, abdica a favore del figlio Pietro II del Brasile.

1862 – Guerra di secessione americana: termina la Battaglia di Shiloh. L’armata unionista del generale Ulysses S. Grant sconfigge le truppe confederate presso Shiloh (Tennessee).

1875 – New York, inaugurazione della prima scuola per figli di emigrati italiani.

1906 – Eruzione del Vesuvio devasta Napoli.

1916 – Prima guerra mondiale, nel cielo di Medeuzza Francesco Baracca colpisce un Aviatik austriaco che è costretto ad atterrare: è la sua prima vittoria.

1920 – Modena, Eccidio di Piazza Grande. I Regi Carabinieri spararono sui lavoratori in sciopero riuniti in Piazza Grande per un comizio indetto dalle due Camere del Lavoro presenti in città, quella socialista e quella anarchica. Cinque i morti.

1926 – In seguito all’aggressione degli squadristi fascisti di Carlo Scorza, muore il deputato Giovanni Amendola.

1927 – Prima trasmissione televisiva a lunga distanza fra Washington e New York: viene trasmessa l’immagine del ministro per il Commercio USA Herbert Hoover.

1933 – Germania, il cancelliere Adolf Hitler promulga la prima legge antisemita, che esclude gli ebrei dagli uffici pubblici.

1939 – L’Italia invade l’Albania.

1940 – Booker T. Washington diviene il primo afro-americano ad essere effigiato su un francobollo degli Stati Uniti.

1943 – Albert Hofmann sintetizza in laboratorio l’LSD (Lysergic acid diethylamide).

1944 – Bombardamento anglo-americano su Treviso.

1944 – Strage della Benedicta da parte dei nazi-fascisti.

1944 – Eccidio di Fragheto per opera dei nazi-fascisti.

1945 – La nave da guerra Yamato viene affondata 200 miglia a nord di Okinawa mentre è in rotta per una missione suicida.

1948 – L’ONU istituisce l’Organizzazione mondiale della sanità.

1953 – Dag Hammarskjöld viene eletto Segretario generale delle Nazioni Unite.

1954 – Il Presidente statunitense Dwight D. Eisenhower parla della Teoria del domino, durante una conferenza stampa.

1956 – La Spagna rinuncia al protettorato sul Marocco.

1963 – La Jugoslavia è proclamata repubblica socialista.

1964 – La Ibm produce il System/360.

1968 – Il pilota di Formula 1 Jim Clark muore in un incidente durante una corsa di Formula 2 all’Hockenheimring in Germania.

1969 – La pubblicazione del primo Rfc (Request for comments) fissa la data simbolica di nascita di Internet (nata come parte del più generale progetto Arpanet).

1973

– Firenze, inaugurazione del “corridoio del Vasari” che collega gli Uffizi a Palazzo Vecchio;

– Genova, sul direttissimo Torino-Roma un terrorista di 22 anni resta ferito per l’esplosione del detonatore della bomba che stava piazzando, programmata per esplodere alle 12.25.

1979 – Padova, Il sostituto procuratore della Repubblica Pietro Calogero ordina l’arresto di un gruppo di dirigenti dei gruppi extraparlamentari Autonomia operaia e Potere operaio: tra di essi Toni Negri, Oreste Scalzone, Emilio Vesce, Luciano Ferrari Bravo, Franco Piperno, accusati di associazione sovversiva e insurrezione armata contro lo Stato. Alcuni degli arrestati vengono anche accusati di aver preso parte al rapimento e all’uccisione di Aldo Moro (l’imputazione cade nel 1980). In sede giudiziaria (il processo 7 aprile), Calogero sostiene che Toni Negri sia stato la “mente” delle Brigate Rosse. Quasi tutte le accuse mosse agli arrestati vengono in seguito a cadere.

1980

– Gli USA rompono le relazioni diplomatiche con l’Iran imponendo sanzioni economiche dopo che cittadini statunitensi sono tenuti in ostaggio dal 4 novembre ’79;

– Cuba, a L’Avana 10mila persone che vogliono lasciare il paese occupano l’ambasciata del Perù.

1983 – Prima passeggiata nello spazio degli astronauti Story Musgrave e Don Peterson (Space shuttle): durata 4 ore e 10 minuti.

1989

– Italia, la Corte di Cassazione stabilisce definitivamente il divieto di trasmettere in televisione i film vietati ai minori;

– Il sottomarino sovietico K-278 Komsomolets affonda a causa di un incendio nel Mare di Barents al largo della costa norvegese: 42 marinai morti.

1990

– Vilnius (Lituania), 300mila simpatizzanti del movimento indipendentista Sajudis chiedono l’indipendenza dall’URSS;

– Scandalo Iran Contra: John Poindexter viene riconosciuto colpevole ma sarà poi riabilitato in appello.

1994 – Inizia il massacro di Tutsi a Kigali, Ruanda.

1995 – Prima guerra cecena: le truppe paramilitari russe compiono il massacro di Samashki.

1998 – Citicorp e Travelers Group annunciano l’intenzione di fondersi per dare vita al più grosso gruppo di financial-services al mondo: il Citigroup.

1999 – Guerra del Kosovo: i confini del Kosovo vengono interdetti da forze serbe per prevenire l’uscita di cittadini albanesi.

2000 – Lancio di 2001 Mars Odyssey.

2001 – Giornata mondiale della salute mentale.

2003

– A Baghdad il ministro dell’informazione di Saddam Hussein, Mohammed Said al Saaf nega che nella capitale ci siano soldati statunitensi;

– Mentre lasciavano la capitale, l’ambasciatore russo e il suo entourage finiscono sotto il fuoco incrociato di soldati USA e soldati iracheni.

2004 – La stampa francese dà notizia del ritrovamento nel mare al largo della Corsica dei resti dell’aeroplano dello scrittore francese Antoine de Saint-Exupéry precipitato in mare il 31 luglio 1944.

2017 – Attentato di Stoccolma: un camion travolge la folla, uccidendo cinque persone.

2018 – L’ex presidente brasiliano Lula, condannato a 12 anni di carcere per corruzione, si consegna spontaneamente alla polizia dopo che i suoi sostenitori glielo avevano impedito.

Fonte: il.wikipwdia.org