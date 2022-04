Il centrodestra pensa alla squadra, Maule: «Stiamo lavorando. Sono disponibile alla candidatura»

GAVORRANO – «Siamo al lavoro per le prossime elezioni amministrative».

Sono queste le parole di Andrea Maule, capogruppo del centrodestra gavorranese, che proprio in questi giorni ha comunicato la nuova denominazione del suo gruppo consiliare “Di Curzio sindaco” in “Centrodestra Gavorrano”. Un passaggio che indica che, a un anno dalle amministrative, le forze politiche del centrodestra si stanno già organizzando per affrontare la prossima campagna elettorale.

Un fatto che anche Maule (Lega) conferma. «Dopo le elezioni del 2018, quando io e Giacomo Signori (Forza Italia) siamo entrati in consiglio comunale, abbiamo dovuto prendere atto della sconfitta elettorale e abbiamo deciso di metterci al lavoro fin da subito».

«Da lì – aggiunge – abbiamo iniziato a ristrutturare il centrodestra con l’obiettivo di individuare un nuovo soggetto da proporre alla cittadinanza con largo anticipo».

A questo punto il “soggetto” potrebbe essere guidato dallo stesso Maule. «Attualmente non abbiamo nessun nome – precisa -. Ci stiamo organizzando per creare un gruppo di 13 persone che include esponenti di tutto il centrodestra: Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, e all’interno di questo verrà individuato poi il candidato. In ogni caso ci presenteremo in modo compatto».

E se all’interno di questo gruppo fosse scelto Maule come candidato sindaco? «Per quanto riguarda la mia persona devo dire che un’eventuale candidatura mi imporrebbe una riflessione profonda. Sarei disponibile, ma dovrei fare importanti valutazioni personali e professionali. Del resto sono un libero professionista con il proprio studio e una clientela numerosa, ma se c’è un buon gruppo e un programma valido, allora potrei pensarci».

